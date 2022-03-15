الجزائر العاصمة: فقدان 11 حراقا بعرض البحر

أعلنت مصالح الشرطة القضائية لولاية الجزائر، الثلاثاء، عن فقدان 11 حراقا بعرض البحر، ليتم على إثر ذلك توقيف جماعة إجرامية منظمة في قضية الإتجار بالبشر.

وحسب بيان للشرطة فإن العملية تأتي في إطار مكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تمكنت فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمقاطعة وسط للشرطة القضائية من إيقاف 03 أشخاص منظمي رحلة غير شرعية، تتراوح أعمارهم مابين 30 و 40 سنة.

وأضاف أن عملية الهجرة التي نظمها الموقوفين مكنت من إنقاذ 03 أشخاص، من حوالي 50 ميل عرض البحر من قبل حراس السواحل، فيما تم رصد فقدان 11 شخص آخرين كانوا ضمن رحلة سرية بإتجاه أحد الدول الأوروبية.

وأكد البيان أنه وبعد إستكمال التحريات سيتم تقديم المشتبه فيهم عن قضية الإتجار بالبشر، بتهم تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول على منفعة مالية، مغادرة التراب الوطني طريقة غير شرعية، تعريض حياة الأشخاص للخطر.