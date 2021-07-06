الجزائر العاصمة كما لم ترها من قبل.. بعدسة رائد فضاء

التقطها من محطة الفضاء الدولية

التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورا مذهلة من محطة الفضاء الدولية، تظهر أحياء من الجزائر العاصمة وخليجها.

ونشر بيسكيه، الاثنين، صور العاصمة كما لم يرها أحد من قبل، عبر حسابه على تويتر، وقال: “الجزائر العاصمة من مرتفعات القصبة إلى الطرف الشرقي لخليجها. مع شكله الهلالي الذي يكاد يكون مثاليًا ، فهو يلفت الأنظار بسهولة”.

وأضاف: “الجزائر العاصمة تشبه الهلال ويبدو أن مدارج المطار تقلد نفس شكل الساحل”.

وسبق لبيسكيه أن التقط صورا غير مسبوقة للجزائر من الفضاء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أجملها صور الخليج الجزائري ليلا حيث علق: “متاهة شوارع جميلة! إنها الجزائر العاصمة وخليجها يبدو أنهما مستعدان لابتلاع عشرة قوارب”.

كما التقط صورا ساحرة لمدينة وهران والصحراء الجزائرية.