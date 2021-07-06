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التقطها من محطة الفضاء الدولية

الجزائر العاصمة كما لم ترها من قبل.. بعدسة رائد فضاء

نادية شريف
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الجزائر العاصمة كما لم ترها من قبل.. بعدسة رائد فضاء

التقط رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورا مذهلة من محطة الفضاء الدولية، تظهر أحياء من الجزائر العاصمة وخليجها.

ونشر بيسكيه، الاثنين، صور العاصمة كما لم يرها أحد من قبل، عبر حسابه على تويتر، وقال: “الجزائر العاصمة من مرتفعات القصبة إلى الطرف الشرقي لخليجها. مع شكله الهلالي الذي يكاد يكون مثاليًا ، فهو يلفت الأنظار بسهولة”.

وأضاف: “الجزائر العاصمة تشبه الهلال ويبدو أن مدارج المطار تقلد نفس شكل الساحل”.

وسبق لبيسكيه أن التقط صورا غير مسبوقة للجزائر من الفضاء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أجملها صور الخليج الجزائري ليلا حيث علق: “متاهة شوارع جميلة! إنها الجزائر العاصمة وخليجها يبدو أنهما مستعدان لابتلاع عشرة قوارب”.

كما التقط صورا ساحرة لمدينة وهران والصحراء الجزائرية.

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التعليقات
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  • amremmu

    حقيقة الجزائر العاصمة لا تظهرها صور الأقمار الصناعية الملتقطة على بعد الاف الكلومترات بل تظهرها صور تلتقط عن قرب أو تظهرها جولة في أزقتها وشوارعها وساحاتها ... الخ فالجزائر العاصمة كانت روعة وجمال ... سنة 1935 يوم صنفت كأنظف عاصمة في العالم أما اليوم فالقصة حكاية تكاد تكون خيالية حيث قد صنفت في سنة 2012 مثلا من بين المدن الخمسة الأسوء في العالم من حيث ظروف العيش الى جانب لاغوس عاصمة نيجيريا، وهراري عاصمة زمبابوي، وكراتشي كبرى مدن باكستان، وطرابلس عاصمة ليبيا، وطهران عاصمة إيران حسب تقرير دولي أنجزته صحيفة الايكونوميست البريطانية .

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