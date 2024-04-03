الجزائر: “العدوان السافر” على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يهدّد بتصعيد الأوضاع

تدين الجزائر بشدة عملية القصف الجوي التي تعرض لها مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وتعرب عن استنكارها البالغ لهذا الفعل الإجرامي.

جاء هذا في بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء، اعتبرت فيه الهجوم “انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. فضلا عن كونه تعديا خطيرا على سيادة الجمهورية السورية الشقيقة”.

“وفي هذا السياق، تتوجه الجزائر بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا. متمنية الشفاء العاجل للمصابين”، يضيف بيان الخارجية.

مجدّدا “تضامن الجزائر التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية العربية السورية. أمام هذا العدوان السافر الذي يهدّد بتصعيد الأوضاع، وتعميق حالة اللاأمن واللااستقرار في المنطقة برمّتها”.

العدوان الإسرائيلي يدمّر مبنى القنصلية الإيرانية بالكامل

واستهدف عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن عدوان الاحتلال دمّر المبنى المستهدف بالكامل. ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وذكرت القناة أن السفير الإيراني وعائلته بصحة جيدة، بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن قوات الدفاع الجوي السورية تصدّت لأهداف معادية في محيط العاصمة.

قبل أن تعلن في وقت لاحق من اليوم، أن الأمر يتعلق بعدوان إسرائيلي استهدف مبنى في حيّ المزة بدمشق.

الرئيس الإيراني: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى دون ردّ

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على قنصلية بلاده في دمشق، لن يبقى دون ردّ.

ووصف رئيسي الهجوم بأنه “جريمة إرهابية وانتهاك خطير للقانون الدولي”. مضيفا:”بعد الهزائم والإخفاقات التي مني بها أمام المقاومة، بدأ النظام الصهيوني بوضع الاغتيالات العمياء على أجندته”.