“الجزائر المرشح الأبرز لبلوغ المونديال.. إلاّ إذا”

مدرب منتخب أوغندا.. البلجيكي بول بوت

قال مدرب المنتخب الأوغندي، البلجيكي بول بوت، إن الجزائر تعد المرشح الأبرز لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 التي ستجري في أمريكا، كندا والمكسيك، بالنظر إلى الانطلاقة القوية التي سجلها أشبال بلماضي في التصفيات أمام منتخبي الصومال والموزمبيق.

ومعلوم، أن المنتخب الوطني الذي سينزل ضيفا على نظيره الأوغندي يوم 10 جوان 2024، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات المونديال، كان قد تفوق في أول خرجة على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي على نظيره الصومالي بثلاثية مقابل هدف واحد، ثم في الموزمبيق على المنتخب المحلي بثنائية نظيفة، ليحتل “الخضر” بذلك صدارة المجموعة السابعة بست نقاط.

وقال التقني البلجيكي بوت، الذي سبق له تدريب إتحاد العاصمة، إن “الخضر” بفوزهم في المبارتين الأوليين أمام الصومال والموزمبيق أبانوا عن نيتهم مبكرا لبلوغ كأس العالم، الأمر الذي يعكس قوة المنتخب الجزائري خلال التصفيات، التي قال عنها بوت إنها ستكون طويلة وبإمكانها أن تحمل عديد المفاجآت، حيث قال بوت في هذا السياق: “المنتخب الجزائري أثبت نياته مبكراً، بعد نجاحه في حصد انتصارين متتاليين مكّناه من تصدر المجموعة بفارق 3 نقاط عن بقية الملاحقين، أكد المنتخب الجزائري بعد تخطيه الصومال والموزمبيق أنه المرشح الأبرز ضمن هذه المجموعة”.

أمّا بخصوص المنتخب الأوغندي، الذي يشرف عليه منذ قرابة الشهر، قال بول بوت، إن بدايته في التصفيات المونديالية كانت مقبولة عقب حصده ثلاث نقاط في تنقلين، بالفوز على الصومال في العاصمة “موقاديشو”، وقبلها التعثر أمام غينيا، فاتحا النار على حكم المباراة الذي وبحسبه أهدى المنتخب المنافس مخالفة تمكن من تسجيل هدف الفوز، قائلا: “وجب التعريج على المستوى الكارثي للتحكيم الأفريقي الذي يسبب بأخطائه المتواصلة تغيير نتائج المباريات، وهو ما أراه غير مقبول في تصفيات مهمة كهذه مؤهلة لنهائيات كأس العالم”.