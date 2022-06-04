الجزائر المرشّح الأول لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية

تقترب الجزائر من قبول ترشّحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية، حسب ما أكدته وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان.

وشارك وزير القطاع عبد الرحمان بن باحمد يوم الجمعة في اختتام أشغال المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدة المؤسّسة للوكالة الإفريقية للأدوية.

وخُصّص المؤتمر لاعتماد النظام الداخلي للوكالة، و دراسة تقارير البعثات المكلّفة بتقييم ملفات الدول الإفريقية الثمانية المرشحة لاحتضان مقرها، على غرار الجزائر.

وقال بيان الوزارة:”تظهر استنتاجات التقرير أن ملفي الجزائر ورواندا، هما الأولّان في الترتيب، مقارنة بملفات تونس والمغرب وزيمبابوي وأوغندا وتنزانيا ومصر”.

وسيتمّ تحديد مقر الوكالة الإفريقية للأدوية شهر جويلية المقبل، في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي.

رسميا.. الجزائر تترشح لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية

وفي 30 ماي 2022، أكد مصدر بوزارة الشؤون الخارجية أن ملف ترشح الجزائر لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية قد تأكد رسميا إلى جانب سبع دول أخرى وهي مصر وتونس والمغرب ورواندا وأوغندا وزيمبابوي وتانزانيا.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية انه وفقا لما يقره الاتحاد الإفريقي، فإن المسار الذي سيفضي إلى اختيار المرشح الذي يستجيب أكثر لمعايير الاختيار يمر أولا عبر عملية تقييم وتنقيط أوكلت إلى فريق خبراء أفارقة مستقلين عينته لهذا الغرض مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويعكف فريق الخبراء ،الذي قام مؤخرا بزيارات تقييم إلى البلدان الثمانية المرشحة، على إعداد تقرير شامل مرفوق بتصنيف المترشحين حسب درجة مطابقتهم لمجموعة من المعايير محددة مسبقا، تتعلق خاصة بالشروط الضرورية لضمان السير الحسن للوكالة الإفريقية للأدوية.

أما المرحلة الثانية لمسار الاختيار فتكتسي طابعا حكوميا مشتركا حيث سيطلب خلالها من الندوة الأولى للدول الأعضاء في الميثاق التأسيسي للوكالة الإفريقية للأدوية ثم من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي من المرتقب ان يعقد اجتماعيه في يونيو ويوليو 2022، باختيار البلد المستضيف لهذه الهيئة بناء على تقرير فريق الخبراء ويكون هذا بالإجماع أو في استحالة ذلك عبر الانتخاب.

ويعتبر هذا الإجراء الشفاف الذي يعطي لكل ملف ترشح فرصته هو بمثابة آلية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك من خلال دعم القارة بأداة عملياتية ذات طابع علمي وصناعي وضعت من أجل تشجيع اندماج إفريقي في مجال إنتاج مختلف الأدوية التي تغطي احتياجات الشعوب الإفريقية.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن الجزائر، التي تتقدم بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، هي بطبيعة الحال مستعدة لاحتضان الوكالة الإفريقية للأدوية وستسخر لها كافة الوسائل لتحقيق انطلاقة جيدة والشروع في مسار حافل يصب في مصلحة الشعوب الإفريقية والمجتمع الدولي.