الجزائر.. “المرشّح الأول” لشراكة قوية مع عملاق الطاقة في ألمانيا

قالت دون سمرز المديرة العامة لشركة وينترشال ديا الألمانية، في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الجزائر هي المرشّح الأول لشراكة قوية في مجال الطاقة مع الشركة.

جاء ذلك في خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب لمديرة وينترشال ديا، وهي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في ألمانيا.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركزت المباحثات بين الطرفين على “تطوير علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات، والعلاقة الممتازة بين مجمع سوناطراك وشركة وينترشال”.

وقد أبرز عرقاب بالمناسبة، فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر. خاصة فيما يتعلق بمجال التنقيب عن المحروقات، وتطويرها، واستغلالها.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار والتعاون في مجال تطوير ونقل الهيدروجين، ونقل المحروقات، واحتجاز الكربون وتخزينه.

وتم الاتفاق في نهاية هذا الاجتماع، على تنظيم لقاءات بين سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مع ممثلي وينترشال، يضيف البيان.