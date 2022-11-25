الجزائر: المنطقة الإفريقية للتبادل الحر خطوة حاسمة للاندماج القاري

جددت الجزائر، الجمعة، التزامها بأهداف التكامل والاندماج في القارة الإفريقية، معتبرة أن استحداث المنطقة الإفريقية للتبادل الحر يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج القاري، وأن دخولها حيز التنفيذ يعكس الإرادة السياسية القوية للدول الإفريقية صوب التكريس الفعلي لأجندة 2063.

جاء هذا في المساهمة التي قدمتها الجزائر خلال جلسة مغلقة لأشغال القمة الاستثنائية الـ17 للاتحاد الإفريقي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث اعتبرت استحداث المنطقة الإفريقية للتبادل الحر “خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج القاري”، وأن دخولها حيز التنفيذ “علامة فارقة تعكس الإرادة السياسية القوية التي تحذو دولنا صوب التكريس الفعلي للأجندة الإفريقية التنموية 2063 ومشاريعها الرائدة، لبلوغ أول أهدافها والمتمثل في الوصول إلى إفريقيا مزدهرة تعتمد على تنمية شاملة ومستدامة.”

وأكدت الجزائر عن اعتزازها بهذا “الإنجاز التاريخي”، مثمنة ما تم تحقيقه إلى غاية اليوم، ومشددة على أن الاتفاقية التي سعت إلى تفعيلها وجعلها واقعا ملموسا منذ بداية المفاوضات، تعتبر “إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم والأوسع نطاقا”، إذ تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وناتجا محليا إجماليا يقدر بنحو 2500 مليار دولار.

وأكدت أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسمح بـ”زيادة نسبة التجارة البينية الإفريقية المقدرة حاليا بنحو 15 في المائة فقط إلى مستويات تليق بقدراتنا وطموحاتنا”، إلى جانب “خلق سوق إفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، في مرحلة لاحقة، اتحادا جمركيا ومجموعة اقتصادية إفريقية سنة 2028، بما يتيح مجابهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى”.