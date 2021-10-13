الجزائر بإمكانها إمداد إسبانيا والبرتغال عبر “ميدغاز”

تقرير معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة:

ورد في تقرير لمعهد أوكسفورد لدراسات الطاقة أن عدم تجديد الجزائر لعقد أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية، سيكون له تأثير محدود على السوق الإسبانية الأوروبية، بالنظر لكون الجزائر لها قدرات إمداد مباشرة، إضافة لطاقة تسييل الغاز وإيصاله عبر البواخر إلى اسبانيا، مشيرا إلى أن “ميدغاز” يمكنه إمداد اسبانيا والبرتغال بالكميات المطلوبة.

ووفق التقرير الصادر عن معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، لشهر سبتمبر 2021، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، حمل عنوان “هل سيشكل أنبوب المغرب العربي أوروبا وجع رأس جديد للقارة الأوروبية، فإن الانشغال الوحيد لقضية عدم تجديد لعقد أنبوب الغاز المغرب العربي أوروبا، ينحصر في حال تأخر شحنات الغاز الطبيعي المسال من الجزائر إلى إسبانيا في فصل الشتاء فقط، حيث يجب أن تصل بسرعة نظرا للحاجة الملحة لها.

ويرى التقرير أن تداعيات عدم تجديد الجزائر لهذا العقد سيدفع على الأرجح بالسلطات الجزائرية إلى التركيز أكثر على طريقة استخدام منشآتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل”، من أجل زيادة قدراتها التنافسية وتكلفة توريد الغاز لأسواق جنوب أوروبا، من أجل اغتنام سريع للفرص التجارية المتاحة فيما يتعلق بالغاز في إطار عقد قصير المدى والسوق الحرة (الفورية).

وحسب معدي التقرير، فإن الجزائر بإمكانها سد احتياجات إسبانيا والبرتغال من الغاز عبر أنبوب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر مباشرة باسبانيا، بالنظر للكميات المتعاقد عليها وهي 9 مليارات متر مكعب لإسبانيا و2.5 للبرتغال، في حين تقدر طاقة “ميدغاز” بعد التوسعة نحو 10.5 مليار متر مكعب.

ولفت التقرير إلى أن هناك حالة شبه بين الجزائر وروسيا فيما يتعلق بخطوط الغاز العابرة للدول، حيث أن روسيا قررت إطلاق أنبوب الغاز “نورث ستريم 2″، الذي ينطلق من الأراضي الروسية عبر بحر البلطيق ليصل إلى ألمانيا مباشرة، وهو بذلك يتفادى أوكرانيا، في حين أن الجزائر أطلقت “ميدغاز” الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا، دون المرور عبر المغرب.

وقبل أيام صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر ستضمن تزويد اسبانيا بالغاز عبر أنبوب ميدغاز فقط إضافة لبواخر الغاز الطبيعي المسال، في حين ذكر بخصوص الأنبوب المار عبر المغرب بأنه لم يتخذ أي قرار بشأنه بعد وعند انتهاء العقد في 31 ديسمبر المقبل سيكون لكل حدث حديث.