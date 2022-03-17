الجزائر بحاجة إلى 2 مليون رأس من البقر الحلوب لتغطية احتياجاتها من الحليب

تحتاج الجزائر الى مليوني رأس من البقر الحلوب للتمكن من تغطية كامل احتياجاتها من الحليب والتوقف بالتالي عن استيراد هذه المادة الأساسية، حسبما أفاد به رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب.

وأكد عز الدين تامني خلال المنتدى الجزائري للحليب، الذي نظمته مجموعة التفكير “فلاحة إينوف”، على هامش الطبعة الـ20 للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي والصناعات الزراعية، أن احتياجات الجزائر حاليا تقدر بـ 4 مليارات و500 ألف لتر من الحليب سنويا.

ويسمح إنتاج هذه الكمية بالتوقف “كلية” عن استيراد غبرة الحليب، غير أن ذلك يتطلب توفر مليوني رأس بقر حلوب مقابل 908 ألف رأس حاليا، حسب المسؤول.

ويحتاج بدوره توفير مليوني رأس بقر حلوب، إلى أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي المسقية الموجهة لزراعة الأعلاف، يضيف تامني.

ووفقا للأرقام التي عرضها رئيس المجلس المهني، فإن كمية إنتاج حليب البقر الطازج محليا تقدر بـ 2 مليار و500 مليون لتر سنويا، منها 814 مليون لتر يوجه للملبنات وأكثر من 750 مليون لتر توجه للاستهلاك العائلي المباشر بينما توجه باقي الكمية للتحويل المنزلي أو النشاطات الصغيرة غير المصرح بها.

وتبلغ كمية الحليب المنتج محليا من مختلف الأنواع (ماعز، بقر، ابل) 3 مليارات و500 مليون لتر من الحليب سنويا.