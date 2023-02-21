لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب.. وزير الفلاحة:

كشف محمد هني عبد الحفيظ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر بحاجة إلى 400 ألف رأس من البقر الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الشعبة، وهو ما “يتم العمل عليه في الوقت الحالي من قبل الوزارة، ويتطلب تضافر جهود الجميع على مدار السنوات القليلة القادمة”.

وحسب ما أكده الوزير في تصريحات للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها الثلاثاء إلى المسيلة، فإن خطة الوزارة على المديين القصير والمتوسط تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني، من خلال العمل على استيراد المزيد من الأبقار، مع دعم الفلاحين والمستثمرين، من أجل الإنتاج المحلي وتربية الأبقار، وتحفيز المستثمرين لإنشاء مزارع جديدة، وذلك لتقليص كميات البودرة المستوردة، حيث يتم حسبه في الوقت الحالي استيراد ما ينتج مليار و750 مليون لتر سنوياً، على أن يتم تخصيص جزء من المبالغ المالية المخصصة للاستيراد إلى المربين والمنتجين والمستثمرين، في ظل حاجة الجزائر إلى ما يقارب 4 ملايير لتر سنوياً.

وفي السياق ذاته، جدد الوزير تأكيده على أهمية القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي القومي، وهو الأمر الذي توليه السلطات العليا في البلاد أهمية قصوى، ويتجلى ذلك وفق ذات المتحدث في حرص رئيس الجمهورية على الرقي بالقطاع الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يتم حالياً تغطية حوالي 75 بالمائة من الاحتياجات الوطنية ضمن 27 شعبة رغم الصعوبات، خاصة في شعبة الحبوب، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص القمح الصلب.