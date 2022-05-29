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رياضة

الجزائر بطلة لِإفريقيا في الجيدو

علي بهلولي
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الجزائر بطلة لِإفريقيا في الجيدو
مصارعون جزائريون نالوا ميداليات في بطولة إفريقيا بِوهران

أحرز المنتخب الوطني الجزائري للجيدو، الأحد، اللقب الإفريقي. بعد اختتام فعّاليات البطولة القارية.

واحتضنت مدينة وهران أطوار بطولة إفريقيا للجيدو، ما بين الخميس الماضي والأحد.

وتصدّر المنتخب الوطني الجزائري لدى الجنسَين لائحة الترتيب، بعد أن افتكّ 15 ميدالية: 7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات.

وحلّ منتخب تونس ثانيا بِرصيد 9 ميداليات: 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتَين.

ونالت الجزائر أيضا المركز الأوّل على مستوى المنتخبات، وجاءت السنيغال في المركز الثاني.

وعرفت نسخة وهران للجيدو مشاركة 26 بلدا إفريقيا، وحضور 173 مُصارعا: 94 لدى فئة الذكور، و79 عند صنف الإناث.

وكان المنتخب الوطني الجزائري للجيدو لدى الجنسَين، قد تموقع ثالثا ضمن لائحة ترتيب بطولة إفريقيا، في طبعتها السابقة عام 2021 بِالسنيغال. بعد أن حصد 12 ميدالية: 3 ذهبيات ومثلهم من الفضة و6 برونزيات.

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