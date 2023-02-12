الجزائر بعيون أبنائها.. هكذا روَّجت 10 وثائقيات للسياحة في الجزائر

الجزائر القارة أو عملاق السياحة النائم، استطاعت مؤخرا أن تبرُز في المشهد السياحي العالمي والعربي عن طريق كفاءات محلية أخذت على عاتقها مهمة التعريف والترويج لبلدها الأم.

الجزائر البلد الإفريقي والعربي والمتوسطي الكبير الذي ظلَّت كنوزه السياحية مجهولة لعقود طويلة من القريب قبل البعيد، عرفت في السنوات السنوات الأخيرة بروز أعمال اعلامية عديدة تُعرِّف بهذه القدرات بعضها تم بثه في كبريات القنوات العربية والأجنبية وبلغات مختلفة،وعلى غرار ما يقوم به المؤثرون وصناع المحتوى الجزائريين على السوشيل ميديا من ترويج لامكانيات بلادهم السياحية،تمكّن المخرج الجزائري الشَّاب محمد والي بلمسة احترافية وابداعية من انتاج 10 وثائقيات متميزة ساهمت بفاعلية في إيصال صورة جميلة عن الجزائر ذات المناظر الخلابة والكنوز السياحية الكبيرة للمشاهد العربي والأجنبي، في هذا التقرير نعرض الى عدد من هذه الأعمال

1- وثائقي “العرس التارقي”

وثائقي “أعراس عربية – العرس التارقي.. الجزائر” بثته قناة “الجزيرة الوثائقية” في 3 أفريل 2021، وحقق نسبة متابعة عبر “يوتيوب” فاقت ألفي متابع وأكثر من 1200 تعليق، مدته 25 دقيقة و34 ثانية.

الفيلم الوثائقي دخل إلى عالم الطوارق من بوابة أعراسهم الغنية بعاداتها والمستمدة من موروث قديم، ولكل تفصيل فيها اسم وعنوان خاص.

2- وثائقي “العرس الشاوي”

ضمن سلسة “أعراس عربية”، بثت قناة “الجزيرة الوثائقية” في 5 أفريل 2021 وثائقي “العرس الشاوي – الجزائر“، وحصد نسبة متابعة قياسية على منصة القناة في “يوتيوب” فاقت 1 مليون و300 متابع وقرابة 4 آلاف تعليق، مدته 27 دقيقة.

استعرض الفيلم الوثائقي العرس الشاوي، بعادات وتقاليد خاصة جدا مستمدة من موروث الشاوية الشعبي، منها ما هي أقرب إلى الطقوس المعبرة عن الفرح والمجد، وأخرى مستمدة من الثورة الجزائرية.

3- وثائقي “سيفار .. المدينة اللّغز المفقودة و”الأعجوبة الثامنة”

من بين الوثائقيات التي حققت نجاحاً كبيرا أيضا وروجت للسياحة الصحراوية في الجزائر، ذلك الذي بثه “تلفزيون العربي” في 17 أوت 2022 بعنوان “مدينة سيفار .. المدينة اللّغز المفقودة و”الأعجوبة الثامنة” – الجزائر”.

مدة الوثائقي 26 دقيقة، وحقق نسبة متابعة كبيرة على موقع “يوتيوب” وصلت إلى 623 ألف مشاهد، ونحو 1600 تعليق.

4- وثائقي “القصور الحمراء المتحركة”

يعتبر من بين أهم الوثائقيات التي دخلت عوالم الصحراء الجزائرية وروجت لسحرها السياحي الذي لا يقاوم، وثائقي “القصور الحمراء – تيميمون – الجزائر”.

وغاص الوثائقي الذي بثه “تلفزيون العربي” في 22 ديسمبر 2021، في أسرار ظاهرة غريبة وعجيبة بصحراء الجزائر عجز العلماء وأهل المنطقة عن تفسيرها، تمثلت في كثبان رملية تُحرك ثم تُخفي ثم تعيد قصورا حمراء بمنطقة تيميمون الصحراوية، وأجاب الوثائقي مع مختصين ومن أهل المنطقة إن كان ذلك أسطورة أم حقيقة

5- وثائقي “تلمسان”

يعد من بين أكبر الوثائقيات التي روجت للؤلؤة الجزائر والمتوسط، حيث قامت ببثه قناة “الجزيرة الوثائقية” في 27 أفريل 2020 بعنوان “قلب مدينة – تلمسان“.

واستعرض الفيلم الوثائقي مدينة تلمسان ، الغنية بموروثها التاريخي والثقافي، الذي يمتد من القرن الرابع ميلادي، وأبرز موروثها المستمد من الرومان والفتح الاسلامي والحضارة الأندلسية والدولة الزيانية.

6- وثائقي “الرمل الأخضر”

وثائقي “جيران الرمل الأخضر” الذي كشف حقيقة معجزة الزراعة في وادي سوف، كان من بين أكثر الوثائقيات التي حققت نسب متابعة قياسية وفي ظرف وجيز وفي أقل من شهر عن بثه على “تلفزيون العربي” في 4 جانفي 2023.

الوثائقي أبرز كيف تحدى أهل وادي سوف البيئة الصحراوية القاسية وروضوا رمالها وتحولت في ظرف قياسي إلى سلة غذائية للجزائر.

7- وثائقي “شاطئ سيدي المجذوب”

ومن بين الوثائقيات التي روجت للسياحة في غرب الجزائر، وثائقي “شاطئ سيدي المجدوب – الجزائر” الذي بثه “تلفزيون العربي” في 3 ديسمبر 2021، وحقق متابعة كبيرة.

الوثائقي انتقل “سيدي المجدوب” بولاية مستغانم، وهو الشاطئ الذي يراه البعض من سكان مستغانم وفق طقوس وخرافات بأنه “شاطئ أمان ينقل العوانس إلى عالم الزواج” أو “مرفأ لنزول العريس” بالنسبة للعوانس، والطامحون في تغير ظروفهم المالية يرون في أمواجه “شلالات حظ” تأتي عليهم بالمال والحظ.

8- وثائقي “أفافا ينوفا.. حكاية أغنية”

ومن غرب الجزائر إلى شرقها، توقفت الكاميرات في منطقة القبائل، لتكشف سحر طبيعتها عبر وثائقي “حكاية أغنية – أفافا ينوفا“، الذي بثته قناة “الجزيرة الوثائقية” في 10 ماي 2019.

9- وثائقي “لجدار.. أهرامات الجزائر”،

ومن بين أقوى الوثائقيات التي روجت لعمق السياحة الجزائرية، وثائقي “لجدار.. أهرامات الجزائر”، الذي بثه “تلفزيون العربي” في 15 جوان 2022.

الوثائقي سلط الضوء على “أهرامات الجزائر” التي تسمى “لجدار” بولاية تيارت، لتدخل إلى عمق هذا السر العجيب، وطرح مختلف الروايات والأساطير والحقائق التاريخية عن أصلها إن كانت بيزنظية أم بربرية.

10- وثائقي “جسر الشيطان في قسنطينة”

وثائقي آخر أبرز الإبهار السياحي لمدينة الجسور المعلقة قسنطينة ذلك الذي بثه “تلفزيون العربي” بعنوان “جسر الشيطان في قسنطينة.. الجزائر”، في 28 جويلية 2021.

الوثائقي ألقى الضوء على جسور مدينة قسنطينة الجزائرية، حيث تنوعت الروايات المتعلقة بتاريخها وأهميتها، ورصد الحكايات المتعلقة بتلك الجسور.