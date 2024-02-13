الجزائر بـ5 حكام.. مصري في الافتتاح وموريتاني في الختام

التحكيم العربي في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

سجل التحكيم العربي حضوره بشكل قوي خلال منافسات النسخة الـ34 من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت في كوت ديفوار، وذلك انطلاقاً من المباراة الافتتاحية ووصولاً إلى المشهد الختامي الذي جمع بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، يوم الأحد الماضي، على ملعب “الحسن واتارا” في أبيدجان.

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” 27 حكماً عربياً من مجموع 68 بين حكام ساحة وحكام مساعدين وحكام تقنية الفيديو، وكان المغرب ومصر الأكثر حضوراً بوجود 7 أسماء من كل بلد، وثم الجزائر بـ5 حكام، بالإضافة إلى حكمين من كل من موريتانيا وتونس وليبيا والسودان، وحكم واحد من كل من الصومال وجيبوتي.

وأدار 14 حكم ساحة عربياً مجموع 29 مباراة من أصل 52 مواجهة في هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا، 18 منهم كانوا في دور المجموعات، و6 مواجهات في الدور ثمن النهائي، ومباراتان في الدور ربع النهائي، وكذلك مواجهتان في الدور نصف النهائي، ولقاء النهائي، كما كانت الحصيلة لتكون أكبر لولا استبدال الحكم المغربي رضوان جيّد، واختيار الإثيوبي باملاك تيسيما مكانه لقيادة المباراة الترتيبية بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

7 بطاقات حمراء و13 ركلة جزاء

أشهر الحكام العرب خلال مباريات بطولة أمم إفريقيا، التي توّج بها منتخب “الفيلة” على حساب نيجيريا، مجموع 7 بطاقات حمراء مباشرة، جاءت من طرف رضوان جيد، وأمين عمر، ومحمد عادل، ومحمود علي محمود إسماعيل، ودحان بايدا، وإبراهيم معتز، وعمر أبو بكر أرتان، و3 بطاقات حمراء ناجمة عن بطاقة صفراء ثانية، رفعها كل من محمد عادل مرتين، ودحان بايدا، بالإضافة إلى 13 ركلة جزاء، 4 منها أعلنها الحكم الليبي إبراهيم معتز، و3 من طرف الحكم مصطفى غربال، وركلتان لأمين عمر، وركلة واحدة أعلنها كل من محمد عادل، ودحان بايدا، ويوسف قاموح، وجلال جيد.

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم المصري أمين عمر لإدارة المباراة الافتتاحية للنسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والتي جمعت بين منتخبي كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب “الحسن واتارا” في أبيدجان، وساعده كل من محمود أبو الرجال مساعداً أول، وأحمد حسام طه مساعداً ثانياً، بالإضافة إلى محمد معروف حكماً رابعاً، وانتهت، آنذاك، بانتصار أصحاب الأرض بنتيجة هدفين دون مقابل.

وتواصلت سيطرة الحكام العرب على المباريات الكبيرة في بطولة “الكان“، وذلك بعدما اختار “الكاف” الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لقيادة المباراة النهائية التي فاز بها منتخب كوت ديفوار على حساب المنتخب النيجيري بنتيجة (2-1)، وساعده كل من الأنغولي جيرسون دوس سانتوس والزامبية ديانا شيكوتيشا، فيما كانت المغربية بشرى كربوبي حكمة رابعة.

من جانبه، يعتبر الحكم الليبي إبراهيم معتز الأكثر إدارة لمباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بمجموع 4 مواجهات أشرف على قيادتها، بداية من مباراة الكاميرون وغينيا في الجولة الأولى من “الكان”، ثم لقاء منتخبي موزامبيق وغانا في الجولة الثالثة، وأيضاً مباراة مالي وبوركينا فاسو ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، وأخيراً مواجهة كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي.

5 حكام عرب قادوا 3 مباريات

كما قاد 4 حكام عرب 3 مباريات في هذه النسخة، ويتعلق الأمر بكل من الحكم المصري أمين عمر، الذي أشرف على قيادة مباراة الافتتاح، وثم مواجهة تنزانيا والكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة، وأيضاً لقاء نصف النهائي بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو نفس الأمر بالنسبة لمواطنه محمد عادل، الذي تولى قيادة مواجهات مالي وجنوب إفريقيا في أول جولة، والرأس الأخضر مع موريتانيا في الدور ثمن النهائي، وكذلك مالي وكوت ديفوار في الدور ربع النهائي.

وأيضاً تولى الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا مسؤولية الإشراف على 3 مباريات في أعرق مسابقات القارة السمراء، إلى جانب المباراة النهائية، فقد اختاره “الكاف” ليدير مباراة مصر وموزامبيق في الجولة الأولى، وأيضاً لقاء أنغولا وناميبيا في الدور ثمن النهائي.

وأشرف الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل على 3 مباريات، وهي التي جمعت بين السنغال والكاميرون في الجولة الثانية، وكوت ديفوار مع غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، وثم مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي، أما الحكم الصومالي عمر أبو بكر أرتان، فتولى قيادة مباريات تونس وناميبيا في الجولة الأولى، وموريتانيا ضد الجزائر في الجولة الثالثة، وكذلك لقاء غينيا الاستوائية وغينيا في الدور ثمن النهائي.

مغربي وجزائري قادا مواجهتين في أمم إفريقيا

كما حضر الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مواجهتين في كأس أمم إفريقيا، وكانت الأولى بين منتخبي السنغال وغامبيا في الجولة الأولى، وثم مواجهة نيجيريا والكاميرون في الدور الثاني من المسابقة، فيما استبدل من مباراة المركز الثالث بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، أما الحكم الجزائري مصطفى غربال، فأدار قمة الجولة الثانية بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، وكذلك مباراة الكونغو الديمقراطية مع غينيا في الدور ربع النهائي.

في المقابل، أشرف 6 حكام عرب على إدارة مباراة واحدة في النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا، ويتعلق الأمر بكل من المغربي جلال جيد، الذي قاد لقاء بوركينا فاسو وموريتانيا في الجولة الأولى، وهو نفس الأمر بالنسبة لمواطنه سمير الكزاز، مع مواجهة الرأس الأخضر وموزامبيق في الجولة الثانية، وأيضاً الجزائري يوسف قاموح بحضوره كحكم ساحة في مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا، والموريتاني عبد العزيز بوه بتوليه مسؤولية مواجهة غينيا وغامبيا، وكذلك المصري محمد معروف، الذي أدار لقاء موريتانيا وأنغولا، فيما أشرفت المغربية بشرى كربوبي على مباراة غينيا بيساو ونيجيريا في الجولة الثالثة.