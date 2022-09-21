الجزائر بقيادة الرئيس تبون ستعطي دفعا للقضية المركزية

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح:

جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اعتزاز الجزائر الدائم بدعمها للقضية الفلسطينية التي تعتبرها أولوية الأولويات، مؤكدا أن “الشعب الجزائري يتطلع إلى جمع الفصائل الفلسطينية على كلمة واحدة وإنهاء الانقسام لبدء صفحة جديدة من الوحدة الوطنية” قبل أن يضيف “بأن القمة العربية في الجزائر ستكون مواتية لتحقيق ذلك على أساس أنها ستعقد بهدف تكريس وحدة الصف العربي”.

وشدد بوغالي، خلال استقباله بمقر المجلس، نظيره رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأربعاء، على أن “الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وعبر عن يقينه بأن القمة العربية المقبلة ستسفر عن مخرجات ستكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية”.

من جهته، أثنى روحي فتوح على “الجهود التي مافتئت تبذلها الجزائر في إطار دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانتهز الفرصة ليذكر “بأن الفلسطينيين لطالما استلهموا من قيم الثورة الجزائرية في كفاحهم ضد الاحتلال”.

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن “تفاؤله بنجاح القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر شهر نوفمبر المقبل”، وأوضح “أن وزن الجزائر اليوم بقيادة الرئيس تبون وبرصيدها الهائل من التجارب السياسية والنضالية سيعطي بشكل حتمي مزيدا من الدفع للقضية الفلسطينية، كما سيمكنها من اقتراح حلول موضوعية للم الشمل العربي”.