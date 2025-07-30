“الجزائر بلد كبير والتلاعب بمشاعر الشعب غير مقبول”

تجاهل شرقي وقصف المترددين في تمثيل الراية الوطنية، محرز:

انضم الدولي الجزائري ونجم الأهلي السعودي رياض محرز، لقائمة المتهجمين على مزدوجي الجنسية الذين يترددون في حمل قميص المنتخب الوطني الجزائري، مشددا على ضرورة الحسم مسبقا في الاختيار وعدم التلاعب بمشاعر الملايين مم المتتبعين.

وتحدث محرز في حوار خص به أحد المنصات على “اليوتوب”، عن ابرز المواهب الجزائرية الشابة، فأشار إلى ريان وهو ما جعل الصحفي يخصص الاسم لشرقي المنظم حديثا إلى مانشستر سيتي، قبل أن يقاطعه رياض محرز، بالإشارة على ريان ايت نوري، متجاهلا ريان شرقي من المواهب الشابة، وهو ما وضح بطريقة غير مباشرة مدى غضب محرز من اختيار ريان شرقي الدولي، وتفضيله المنتخب الفرنسي على المنتخب الجزائري.

وفتح نجم الأهلي السعودي موضوع الاختيار الدولي، بالتشديد على الحسم في المنتخب الذي يمثله مسبقا، وعدم التلاعب بمشاعر الملايين من عشاق الجزائر، معتبرا التردد بمثابة أمر غير مقبول تماما، ولا يليق بقيمة بلد بحجم الجزائر، الذي يعتبر أكبر من أن يتعرض للمساومة، أو اللعب على أوتار المناصرين، الذين يتنفسون كرة القدم في الجزائر، مؤكدا على ضرورة اتخاذ القرار في صمت، وجعل الجزائر في المرتبة الثانية.

انفعال محرز من هذا الموضوع، لم يمنعه من الإشادة بأسماء وطنية في صورة ريان ايت نوري، الذي اعتبره أحد أبرز المواهب الشابة في الجزائر، مؤكدا على أن انتقاله إلى مانشستر سيتي سيكون نقلة كبيرة في مشواره الكروي، وقيادة الجيل الجديد للخضر، متجاهلا ريان شرقي من قائمة أبرز المواهب التي تألقت في الفترة الأخيرة.

وعاد رياض لأبرز الأسماء المهارية على المستوى العالمي، أين اعتبر نايمار أفضل مهاري ومراوغ في العالم، مشيدا بكل مايفعله، ومبديا إعجابه بالطريقة التي يراوغ بها والسرعة التي يتميز بها مقارنة بلاعبين آخرين، كما ذكر النجم الفرانكو-تونسي حاتم بن عرفة، مشيدا بإمكانياته الكبيرة، وواضعا إياه من بين الأمهر مباشرة خلف النجم البرازيلي نايمار، مع اختزال المقارنة بينه وبين الثنائي، معتبرا أن سر تفوقهم عليه هي السرعة التي تزيد من الجودة والبراعة في التنفيذ.

و في الأخير، لم ينس رياض محرز زميله السابق في المنتخب الوطني الجزائري ياسين براهيمي من قائمة المهاريين، حيث استعاد الأيام الأولى له مع المنتخب الوطني وانبهاره بما شاهده من ياسين براهيمي، في تدريبات الفريق، من مهارة وقدرة على التحكم في الكرة، ما أغلق الأبواب أمام الأشخاص الذين أرادوا الاصطياد في المياه العكرة، والحديث عن وجود خلافات بين الثنائي داخل المنتخب الوطني الجزائري.