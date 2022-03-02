الجزائر بمليون برميل نفط يوميا في أفريل القادم

في إطار تطبيق قرار "أوبك+".. عرقاب يكشف:

أفاد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأربعاء بالعاصمة، بأن انتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم خلال أفريل القادم، بزيادة قدرها 10 آلاف برميل عن شهر مارس. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الوزاري الـ26 للبلدان الأعضاء في أوبك وغير أوبك (اوبك+)، الذي شارك فيه عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن “انتاج الجزائر من النفط سيصل إلى مليون وألفي برميل في اليوم خلال شهر افريل القادم”.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قرار “أوبك+” المتخذ في اجتماعها الوزاري الـ26 والذي يقضي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف برميل/ يوم في أفريل المقبل.

وفي هذا الشأن، قال عرقاب أن “الدول الموقعة على اعلان التعاون اوبك وخارج اوبك قررت مواصلة الزيادة الإجمالية للإنتاج بضخ 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق خلال شهر افريل المقبل”.

وفي نفس اليوم، سبق الاجتماع الوزاري الـ26 لدول أوبك وخارج اوبك الذي شارك فيه عرقاب عبر تقنية التناظر عن بعد أشغال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك.

وخصص اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك لدراسة وضع سوق النفط العالمية ومؤشرات تطوره على المدى القصير وكذلك تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول “أوبك+” لشهر جانفي 2022.

وحسب عرقاب، بلغ مستوى الامتثال الإجمالي 129 بالمائة في جانفي الماضي. وقال عرقاب بأن وزراء الطاقة في دول “أوبك+” قرروا، من جانب آخر، الاجتماع مرة أخرى في 31 مارس الجاري.