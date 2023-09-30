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الجزائر

الجزائر بين أكثر 10 بلدان في العالم إنتاجا للخرشوف

الشروق أونلاين
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الجزائر بين أكثر 10 بلدان في العالم إنتاجا للخرشوف

احتلت الجزائر المرتبة الخامسة في تصنيف أكثر 10 بلدان في العالم إنتاجا للخرشوف، بينما جاءت مصر في المرتبة الثانية، والمغرب في ذيل الترتيب.

وبحسب أحدث البيانات التي نشرها موقع “billiken”، نقلا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فقد احتلت إيطاليا المرتبة الأولى بـ 389.813 طنا، مصر الثانية بـ 323.866 طنا، إسبانيا الثالثة بـ 208.463 طنا، البيرو الرابعة بـ 154.552 طنا، والجزائر الخامسة بـ 124.659 طنا.

وعادت المرتبة السادسة للأرجنتين بـ 110.657 طنا، تليها الصين بـ 90397 طنا، ثم فرنسا 47190 طنا، فالولايات المتحدة بـ 45382 طنا، وأخيرا المغرب في المرتبة العاشرة بـ 44.591 طنا.

يذكر أن الخرشوف والذي يعرف أيضاً باسم أرضي شوكي أو أنيغينار، من الخضراوات التي يتم إنتاجها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم نظرا لخصائصه الغذائية والصحية المذهلة.

يعتبر منخفض الدهون ويحتوي على العديد من الفيتامينات، مثل “فيتامين ك” و”فيتامين ج” و”فيتامين ب6″ وعناصر مهمة، مثل المغنيزيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس.

وبحسب موقع “altibbi” المتخصص بالصحة فهو مفيد جدا في فترة الحمل.

فوائد الخرشوف الصحية والعلاجية:

1.غني بمضادات الأكسدة.

2.يحسن وظائف الكبد.

3.يخفض ضغط الدم.

4.مصدر جيد للحديد الذي يمنع فقر الدم.

5.يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

6.تحسين الهضم.

7.يفيد القولون العصبي.

8.يحسن صحة الجلد ومظهره ويساعد على تقليل الوزن.

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