الجزائر بِاقتدار تعبر إلى النهائي العربي

حجز المنتخب المحلّي الجزائري سهرة الأربعاء بِاقتدار، تذكرة تنشيط المباراة النهائية لِمنافسة كأس العرب لِكرة القدم، نسخة قطر 2021.

جاء ذلك بعد فوز محلّيي “الخضر” على منتخب قطر بِنتيجة (1-2)، في مباراة لُعبت ضمن إطار نصف نهائي كأس العرب.

واحتضن ملعب “الثمامة” بِالعاصمة القطرية الدوحة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك.

وسجّل ثنائية الجزائر كلّ من: المدافع جمال بلعمري في الدقيقة الـ 59، وصانع الألعاب يوسف بلايلي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع (90+17). وأمضى توقيع قطر المهاجم محمد مونتاري في الوقت بدل الضائع (90+7).

وسيطر تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة – إلى حدّ ما – على مجريات المباراة، وكان بِامكانهم حصد فوز وتأهّل مريح، بعد أن أهدروا عدّة فرص سانحة للتهديف، عن طريق المهاجم بغداد بونجاح ومتوسط الميدان الهجومي يوسف براهيمي تحديدا. أمام منافس قطري استثمر في عاملَي الأرض والجمهور.

وفاجأ الحكم البولوني مارتشينياك المسؤول الفني الجزائري بوقرة بِإعلان 9 دقائق وقت بدل الضائع بعد نهاية المباراة، في قرار “غريب” ومُثير للجدل. استغلّه القطريون لِمعادلة الكفّة بِهدف التعادل، مع الإشارة إلى “تعامي” الحكم ذاته عن اعتداء أحد لاعبي منتخب “العنّابي” على المدافع بلعمري في لقطة التعديل.

ولم يفقد الجزائريون أعصابهم، ونجح براهيمي في جلب ركلة جزاء ثمينة، حوّلها زميله بلايلي إلى هدف الفوز والتأهّل بِجدارة واستحقاق.

وفي المباراة النهائية المُقرّر تنظيمها عصر السبت المقبل بِمدينة الخور القطرية، يلعب المنتخب المحلّي الجزائري مع الفريق التونسي.