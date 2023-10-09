الجزائر “تؤجل” الشروع في المشاورات التحضيرية حول مبادرتها لحلّ أزمة النيجر

قررت الجزائر إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية بخصوص مبادرتها لحلّ أزمة النيجر، إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل وساطتها بين أطراف الأزمة.

وأعربت الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته يوم الإثنين، عن استغرابها من التصريحات الصادرة عن السلطات النيجرية بخصوص المبادرة.

وقالت الخارجية في بيانها إن هذه التصريحات “تثير تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية”.

وجاء قرار تأجيل الشروع في المشاورات التحضيرية للوساطة، بعد اتصالات أجراها وزير الخارجية الجزائري “حول برنامج ومحتوى الزيارة التي كان يفترض أن يجريها إلى نيامي”.

“غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها”، يضيف بيان الخارجية. مؤكدا “ضرورة الحصول على التوضيحات اللازمة بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية”، قبل مباشرة المشاورات التحضيرية.

بيان وزارة الخارجية: