الجزائر تؤكد استعدادها للتعاون مع السويد في إدارة شبكة الكهرباء

أبدى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، استعداد الجزائر لتطوير التعاون مع السويد، في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.

جاء ذلك لدى استقبال عرقاب لسفير مملكة السويد في الجزائر بيورن هاغمارك، للحديث عن “علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم”.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشار وزير الطاقة إلى “استعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة. لا سيما إدارة شبكة الكهرباء”.

وتشمل مجالات التعاون بين البلدين أيضا،”الطاقات المتجددة، والكفاءة الطاقوية، وتطوير الهيدروجين. إلى جانب المجالات التقنية”.

“كما شدّد الطرفان بشكل خاص، على تبادل المعرفة والتدريب، كأولويتين رئيسيتين في العلاقات بين البلدين”، يضيف البيان.