الجزائر تؤكد التزامها بتطوير قطاع المحروقات وتعزيز الشراكات الدولية

أكدت الجزائر التزامها بمواصلة تطوير قطاع المحروقات وفق مقاربة متوازنة تجمع بين ضمان الأمن الطاقوي، وتشجيع الاستثمار، وتقليص البصمة الكربونية، مع التركيز على مشاريع خفض انبعاثات غاز الميثان، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الطبعة الرابعة للمنتدى الدولي المتوسطي “نحو الجنوب” المنعقد يومي 15 و16 ماي بمدينة سورينتو الإيطالية.

ومثل الجزائر في المنتدى الأمين العام لوزارة المحروقات ميلود مجلد، الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، استعرض فيها رؤية الجزائر الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المحروقات، إلى جانب الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع.

وأشار مجلد إلى إطلاق جولة العطاءات الجزائرية “ألجيريا بيدراوند 2026” مؤخرا، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى رفع جاذبية قطاع المحروقات وتثمين الموارد الوطنية، بما يدعم مكانة الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي.

وعلى هامش المنتدى، أجرى مجلد محادثات مع الرئيس التنفيذي لشركة ايديسون الإيطالية، نيكولا مونتي، حيث تناول الطرفان واقع وآفاق التعاون بين سوناطراك ايديسون في مجال صناعة النفط والغاز، لاسيما في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضحت وزارة المحروقات، في بيان لها، أن مشاركة الجزائر في هذه التظاهرة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى توطيد الحوار والتعاون مع شركائها في الفضاء المتوسطي والأوروبي، بما يخدم التنمية المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الطاقوي.

ويهدف المنتدى الدولي المتوسطي “نحو الجنوب” إلى توفير فضاء للتبادل والتشاور حول آفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن بناء منصة تجمع بين القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والدولي.

كما يشكل المنتدى، بحسب بيان الوزارة، تجمعا يضم أبرز الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين وممثلي الأوساط الأكاديمية والبحثية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.