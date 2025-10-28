الجزائر تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد خلال اجتماع “أفتياس 2.0” بجدة

شارك مدير التصدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات، طارق علون، ممثلاً عن الجزائر، في أشغال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس 2.0″، المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تُعد الجزائر من الدول المساهمة في ميزانية البرنامج وعضوًا في مجلس إدارته.

وأكد علون خلال مداخلته أمس الإثنين التزام الجزائر بتعزيز قدراتها التصديرية وتنويع اقتصادها، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة الأدوية، إضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية بالمناطق الحدودية مع تونس.

وأوضح أن الجزائر حققت نتائج ملموسة في إطار برنامج “أفتياس 2.0″، من خلال تنفيذ مشروعين موجهين لدعم الصناعات الغذائية والقطاع الرقمي، في حين دخل مشروع صناعة الأدوية مرحلة التنفيذ بهدف تعزيز توجه الجزائر نحو التصدير، خاصة باتجاه القارة الإفريقية.

وكشف علون عن العمل على تقديم ثلاثة مشاريع جديدة ضمن البرنامج، تتعلق بدعم قطاع النقل وتمكين رائدات الأعمال عبر مبادرة “SheTrades”، بما يعكس حرص الجزائر على تطوير التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع آفاق التجارة العربية–العربية، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.