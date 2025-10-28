-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد خلال اجتماع “أفتياس 2.0” بجدة

الشروق أونلاين
  • 129
  • 0
الجزائر تؤكد التزامها بتنويع الاقتصاد خلال اجتماع “أفتياس 2.0” بجدة
وزارة التجارة الخارجية
جانب من أشغال الاجتماع

شارك مدير التصدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات، طارق علون، ممثلاً عن الجزائر، في أشغال الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس 2.0″، المنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث تُعد الجزائر من الدول المساهمة في ميزانية البرنامج وعضوًا في مجلس إدارته.

وأكد علون خلال مداخلته أمس الإثنين التزام الجزائر بتعزيز قدراتها التصديرية وتنويع اقتصادها، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة الأدوية، إضافة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية بالمناطق الحدودية مع تونس.

وأوضح أن الجزائر حققت نتائج ملموسة في إطار برنامج “أفتياس 2.0″، من خلال تنفيذ مشروعين موجهين لدعم الصناعات الغذائية والقطاع الرقمي، في حين دخل مشروع صناعة الأدوية مرحلة التنفيذ بهدف تعزيز توجه الجزائر نحو التصدير، خاصة باتجاه القارة الإفريقية.

وكشف علون عن العمل على تقديم ثلاثة مشاريع جديدة ضمن البرنامج، تتعلق بدعم قطاع النقل وتمكين رائدات الأعمال عبر مبادرة “SheTrades”، بما يعكس حرص الجزائر على تطوير التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع آفاق التجارة العربية–العربية، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة
من القطارات إلى السفن.. إصلاح شامل يعيد الحيوية لقطاع النقل الوطني

من القطارات إلى السفن.. إصلاح شامل يعيد الحيوية لقطاع النقل الوطني

تدابير تغلق منافذ تبييض الأموال و”قائمة سوداء” للعقود المشبوهة!

تدابير تغلق منافذ تبييض الأموال و”قائمة سوداء” للعقود المشبوهة!

اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر

اتفاقية جديدة لتعزيز الابتكار في مجال معالجة النفايات بالجزائر

مجموعة “KSBL” البنغالية تطمح لتجسيد مشروع في صناعة وصيانة السفن في الجزائر

مجموعة “KSBL” البنغالية تطمح لتجسيد مشروع في صناعة وصيانة السفن في الجزائر

480 إطار جزائري يعودون من الهند بخبرات تقفز بمسارهم المهني!

480 إطار جزائري يعودون من الهند بخبرات تقفز بمسارهم المهني!

“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات

“Export Day”.. يوم تكويني لتطوير قدرات المتعاملين الاقتصاديين في هذه المجالات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد