الجزائر تؤكد حق الدول في استخدام الطاقة النووية السلمية

أكدت الجزائر عبر مندوبها الدائم في “فيينا”، السفير لعربي لطروش، على حق الدول الأعضاء الأعضاء “الأصيل” و “غير القابل للتصرف”، في الإستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي كلمة له، خلال أشغال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد السفير لطروش، على المساهمة المهمة للتكنولوجيا والتطبيقات النووية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، خاصة الإفريقية، وفقا لاحتياجاتها و أولوياتها الوطنية.

وأبرز الدبلوماسي الجزائري، الدور اللافت الذي تلعبه الجزائر لتعزيز قدرات الدول الافريقية في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا والتطبيقات النووية، خاصة من خلال رئاستها الحالية للاتفاق التعاوني الاقليمي الافريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (أفرا) وكذا المساهمة التي تقدمها المراكز الوطنية الأربعة المعينة في إطار هذا الاتفاق الإقليمي.

للإشارة، فقد تم تصنيف الوكالة، شهر سبتمبر 2023، مركزي مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا” والمستشفى الجامعي لباب الواد كمركز متعاون عن منطقة إفريقيا في إطار مبادرة “أشعة الأمل”، تقديرا للمقاربة الجزائرية في مجال تعزيز استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة ومكافحة السرطان.