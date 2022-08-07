الجزائر تؤكد دعمها الكامل لاتفاق السلم في مالي

أثنت الجزائر على الاتفاق الأخير الذي جمع بين الحكومة المالية والأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة استعدادها لدعم الجهود المالية لتسريع تنفيذ الاتفاق.

وأشادت وزارة الخارجية، الأحد، بمخرجات أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى للأطراف في اتفاق السلم والمصالحة في مالي بعدما صادق المشاركون على إعلان توج خمسة أيام من الحوار المكثف بين الأطراف الموقعة على الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر.

وأعربت الخارجية عن ارتياحها للخطوة التي جمعت بين الحكومة المالية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي كونها خطوة إيجابية في مسار إنجاح إحلال السلم بهذا البلد الجار.

وأكدت تقديرها لفحوى الإعلان النهائي بصفتها دولة مجاورة لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، خاصة ما تعلق بمسائل نزع السلاح وإعادة الإدماج.

واعتبرت الخارجية أن هذه الإنجازات ستدفع بديناميكية جديدة وإعادة إطلاق عملية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي يعدها السياق الإقليمي والدولي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وجددت الجزائر التأكيد على استعدادها الكامل لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية بشكل مشترك لتسريع عملية تنفيذ الاتفاقية، مؤكدة أن المشاورات السياسية بين البلدين المخطط لها بمناسبة زيارة وزير خارجية مالي عبد الله ديوب تتماشى مع هذا المنظور.