الجزائر تؤكد رؤيتها لـ”دولة رقمية”.. والتكنولوجيا الصحية في الواجهة

بقمة إفريقيا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2025

اختتمت الأربعاء بقصر المعارض في الجزائر العاصمة فعاليات قمة إفريقيا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2025،حيث جمع الحدث الإفريقي ثلاث تظاهرات رائدة في مجال الابتكار الرقمي، كما تعد منصة استثنائية مخصصة للابتكار والتعاون والتحول الرقمي في إفريقيا، أشرفت على رعايتها المحافظة السامية للرقمنة، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فضلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية.

وجمعت القمة في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 افريل الجاري بين صناع القرار السياسيين، وأرباب المؤسسات، والشركات الناشئة، بالإضافة إلى المستثمرين، والباحثين، والمؤسسات العمومية المعنية بالتحديات الرقمية في القارة الإفريقية، كما سلطت الضوء على إبراز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي ومشاريع رقمنة الخدمات العمومية التي تقودها الوزارات والمؤسسات الوطنية، الأمر الذي مكّن الزوار من اكتشاف المنصات والحلول المبتكرة من خلال عروض تفاعلية وحوارات مفتوحة مع أصحاب المشاريع.

الجديد في عام 2025 بخصوص القمة هو مناقشة تحديات التحول الرقمي في قطاع الصحة بإفريقيا، وتضمن هذا مواضيع استراتيجية حول الطب عن بُعد والصحة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي المستخدم في قطاع الصحة، بالإضافة إلى الأمن السيبراني للبيانات الطبية والملفات الطبية الإلكترونية فضلا عن الأجهزة الطبية المتصلة.

واكتشف الزوار والعارضون والمشاركون في القمة لسنة 2025 الاتجاهات الكبرى التي ستعيد رسم مستقبل القارة الإفريقية رقميا، في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوكشين، والأمن السيبراني، والبنية التحتية والمدن الذكية، فضلاً عن التكنولوجيا المالية، والإدماج المالي، والمقاولة الرقمية.