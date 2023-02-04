الجزائر تؤكد على استقلالية القرار القارّي وتصفية الاستعمار

خلال لقاء جمع قوجيل برئيس البرلمان الإفريقي

بحث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، مع رئيس البرلمان الإفريقي، شيف فورتين تشارمبيرا، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر أنه تم التطرق خلال استقبال رئيس البرلمان الإفريقي، السبت بالجزائر العاصمة، إلى “القضايا التي تشغل القارة الإفريقية وما يستوجب الإتيان به في سبيل النهوض بتطلعاتها”، لاسيما في ظل “توفر الإرادة السياسية للقادة الأفارقة، وقناعتهم من أن التحولات الجيواستراتيجية التي فرضها النظام الدولي القائم، الذي يشهد صراعا بين القوى الدولية الكبرى، أضحت تستدعي تaافر جهود جميع بنات وأبناء القارة الإفريقية”.

وفي هذا الصدد، جدد قوجيل التأكيد على الركائز التي تنبني عليها الدبلوماسية الجزائرية والقائمة على “احترام سيادة الدول ونبذ التدخل في الشؤون الداخلية للغير”، فضلا عن “دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها والجهود الرامية إلى تصفية الاستعمار في إفريقيا والعالم وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الهيئة الأممية، وهو ما ينطبق على القضية الصحراوية التي “أضحت – للأسف – رهن أجندات قوى دولية لا تزال تتماطل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن”، يضيف المصدر ذاته.

كما أكد رئيس مجلس الأمة “أهمية تدعيم استقلالية القرار السياسي الإفريقي”، وتعزيزه بـ”استقلالية قرارها الاقتصادي مع تبني مفهوم جديد لمبدأ عدم الانحياز بعيدا عن مفهومه أيام الحرب الباردة”.

وفي ذات السياق، ذكر قوجيل بـ”المقاربة” التي دعا إليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى “تفعيل آليات التعاون بين دول إفريقيا بما يفضي إلى استغلال أمثل لمواردها البشرية والمادية، بما يصب في خدمة شعوبها وتجسيدا لتطلعاتها وآمالها في الرقي والنهضة والنمو”.

من جهته، أعرب رئيس البرلمان الإفريقي، عن رغبته في “وضع آليات تعاون وتبادل مع مراكز البحث والدراسات الإفريقية المتخصصة، والعمل على توسيع دائرة الاستشارة بما يفضي إلى بناء مقاربات تشاركية تخدم القارة الإفريقية وشعوبها وتعزز مناعتها وتحافظ على مركزها بعيدا عن أي تصادم لمصالح القوى الكبرى في القارة”.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على “وجوب تفعيل آليات عمل البرلمان الإفريقي وعلى أهمية تعزيز قدراته ليواصل مهامه في خدمة القارة والشعوب الإفريقية”.

يذكر ان شارمبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي يقوم على رأس وفد هام، بزيارة رسمية إلى الجزائر خلال الفترة ما بين 28 جانفي و5 فيفري الجاري.