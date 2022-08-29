الجزائر تؤكد على شراكة مربحة بين إفريقيا واليابان

خلال مشاركتها في أشغال قمة "تيكاد 8"

دعت الجزائر إلى شراكة عادلة ومنصفة من شأنها دعم جهود إفريقيا لزيادة حصتها في النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدة على اعتماد مقاربة براغماتية، تقوم على الترابط بين الأمن والسلام والتنمية، لتمكين شركاء “تيكاد” من تعزيز فرص الاستثمار المباشر في القارة الإفريقية وتثمين مواردها البشرية والطبيعية والتكنولوجية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في أشغال القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 8) الذي انعقد في تونس يومي 27 و28 أوت 2022.

وشكل هذا المؤتمر، الذي يعقد كل ثلاث سنوات، منصة للتعاون المتعدد الأطراف بين اليابان والاتحاد الإفريقي، بمشاركة الأمم المتحدة والبنك العالمي كشريكين في التنمية في إفريقيا.

وقاد الوفد الجزائري في هذه الأشغال، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الذي كان مرفوقا بالمبعوثة الخاصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى، ليلى زروقي.

وخلال المناقشات، رحبت الجزائر بانعقاد هذا المؤتمر للمرة الثانية في إفريقيا، وأشادت بجهود الحكومة التونسية وقيادتها من أجل التنظيم الناجح لهذا الحدث.

وسلطت الجزائر الضوء على التحديات العالمية، مثل تراجع الاقتصاد العالمي وانعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع وتصاعد الإرهاب والتطرف العنيف، ملحة على ضرورة إشراك القارة السمراء في معالجة هذه التحديات.

ولم تفوت الجزائر فرصة المؤتمر للتذكير بالإطار العام الذي تبناه رؤساء دول الاتحاد الإفريقي الذي يحدد صيغة وأهداف الشراكات متعددة الأطراف مع القارة الإفريقية، مؤكدة على ضرورة السهر على مشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في القمم المتعلقة بهذه الشراكات.

ففي هذا الإطار بالذات، أشادت الجزائر بدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، للمشاركة في هذه القمة، داعية شركاء مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا إلى احترام مبادئ الاتحاد الإفريقي ومواقفه وممارساته من أجل ضمان ديمومة وشمولية هذه الشراكة متعددة الأطراف.

وعلى هامش أشغال المؤتمر، استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الذي يترأس الوفد الجزائري، كمال رزيق من قبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي. وأجرى عديد اللقاءات الثنائية مع وفود من تونس وأوغندا واثيوبيا والصومال وموريتانيا وجنوب افريقيا، اضافة إلى لقائه مع ممثلي البنك العالمي.

وخلال هذه اللقاءات المثمرة، أبرز رزيق فرص الأعمال والتجارة المتوفرة في الجزائر، داعيا إلى مزيد من الاندماج الاقتصادي والتجاري داخل القارة الإفريقية.

وفي الأخير، توجت القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا بإصدار إعلان مشترك يُحدد ثلاثة أسس للتعاون بين اليابان والقارة الإفريقية، وهي: تحقيق تحول هيكلي من أجل نمو اقتصادي، وبناء مجتمعات مقاومة ومستدامة، وضمان سلم واستقرار دائمين.