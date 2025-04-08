الجزائر تبحث الاستثمار مع مصر في الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

بحث وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم إبراهيم علي بدوي، فرص الاستثمار والشراكة، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، جرى اللقاء اليوم الثلاثاء، 8 أفريل، على هامش مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط المنعقد بمدينة رافينا الإيطالية، حيث تم التطرق إلى علاقات التعاون الموصوفة بالتاريخية والمتميزة بين البلدين.

وثمّن الطرفان إمكانيات التعاون في ميادين البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول، التكرير، البتروكيمياء، وتسويق الغاز الطبيعي المسال (GNL) وغاز البترول المميع-وقود (GPLc)، إضافة إلى تطوير الهيدروجين الأخضر.

كما أكدا على أهمية استغلال الفرص المتاحة في القطاع المنجمي، خاصة في الصناعات التحويلية للفوسفات وإنتاج الأسمدة، وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية في هذا المجال الحيوي.

ودعا عرقاب الشركات المصرية إلى اغتنام فرص الشراكة والاستثمار التي تُتيحها الأطر التشريعية الجديدة للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر، بما يعزز التعاون الثنائي ويرفع من مساهمة الطرفين في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

من جانبه، أعرب الوزير المصري عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، مشيداً بالديناميكية التي تعرفها هذه العلاقات، لاسيما بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى مصر.

وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف الحوار وتبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع مشتركة قائمة على قاعدة رابح-رابح، خاصة في مجالات البنية التحتية الطاقوية، وتحويل الموارد المنجمية، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل الكهرباء، وفقا لذات المصدر.