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الرئيس تبون يعقد جلسة عمل لمسؤولي القطاعات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد
اقتصاد

الجزائر تبحث تصدير منتجاتها الصيدلانية إلى زيمبابوي

الشروق أونلاين
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الجزائر تبحث تصدير منتجاتها الصيدلانية إلى زيمبابوي
وزارة الصناعة الصيدلانية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الخميس 31 جويلية، سفير جمهورية زيمبابوي لدى الجزائر، فوسوموزي انتونجا، حيث بحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة الأدوية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي ما بين البلدين في مجال صناعة الأدوية، حيث عبر الوزير قويدري عن استعداد الجزائر لتلبية احتياجات السوق الزيمبابوية من المنتجات الدوائية، فضلا عن إقامة شراكة صناعية في المجال الصناعة الصيدلانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

الرئيس تبون: زيارة رئيس زيمبابوي خطوة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

وجاء اللقاء في سياق الديناميكية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، على ضوء الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا رئيس جمهورية زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، إلى الجزائر، والتي مكنته من الاطلاع عن كثب على قدرات وإمكانيات الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية، خاصة بعد زيارته الميدانية لوحدة إنتاج الأدوية التابعة لمجمع “صيدال” بالحراش، حسب المصدر ذاته.

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