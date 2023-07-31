الجزائر تبحث فرص الاستثمار الطاقوي في تنزانيا

التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين قريبا..

بحث الأمين العام بالنيابة بوزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد، الاثنين، فرص الاستثمار في عدة مجالات طاقوية في تنزانيا.

وجاء هذا على هامش استقباله بمقر الوزارة، الأمين العام المساعد لوزارة الطاقة التنزانية، أتوماني سي مبوتوكان حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.

وناقش الجانبان الجزائري والتنزاني “السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم”.

كما بحث الطرفان “فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء”، حسب بيان الوزارة.

بالإضافة إلى “التوزيع العمومي للغاز الطبيعي والتكوين والطاقات المتجددة في تنزانيا، حيث سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا المجال”.

وجدد مجلد رغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية. خاصة في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية.

كما أكد الأمين العام بالنيابة بوزارة الطاقة “استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات”.

كما وقف الجانبان على آخر “مستجدات برنامج عمل خبراء البلدين لتحديد ودراسة إمكانيات التعاون في مجالات المحروقات (النفط الخام والمنتجات المكررة) وتخزين ونقل المحروقات والمواد البترولية”.