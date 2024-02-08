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اقتصاد

الجزائر تبدأ إمداد ألمانيا بالغاز المنقول عبر الأنابيب

الشروق أونلاين
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الجزائر تبدأ إمداد ألمانيا بالغاز المنقول عبر الأنابيب
أرشيف
منشأة غازية

وقّع مجمّع سوناطراك يوم الخميس، عقدا مع فرع لشركة “في إن جي” الألمانية، لإمدادها بالغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب، على المدى المتوسط.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي بالمناسبة، إن “هذا العقد الهام مع شركة في إن جي، يمثل بداية إمدادات الغاز الطبيعي (من الجزائر) إلى ألمانيا”.

وتابع حشيشي حسب ما ذكره بيان للمجمّع:“نعتقد أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير هذا التعاون التجاري بشكل أكبر. وتوسيعه في المستقبل إلى مجالات أخرى على غرار الهيدروجين”.

من جهته، عبّر الرئيس المدير العام لشركة “في إن جي” أولف هايتمولر، عن “سعادته بإبرام عقد للإمداد بالغاز على المدى المتوسط مع سوناطراك”.

مضيفا:”تعتزم الشركة الألمانية إقامة شراكة مع سوناطراك على المدى الطويل. في مجال الهيدروجين، واستيراد الهيدروجين الأخضر في المستقبل من الجزائر”.

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