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الجزائر تبدأ التحضيرات لإطلاق مشروع “متحف إفريقيا الكبير”

الشروق أونلاين
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الجزائر تبدأ التحضيرات لإطلاق مشروع “متحف إفريقيا الكبير”
ح.م
جانب من الاجتماع

بدأت وزارة الثقافة والفنون في التحضيرات لإطلاق مشروع “متحف إفريقيا الكبير”، تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون.

وأوضحت وزراة الثقافة في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها نظمت تحت إشراف الدكتورة صورية مولوجي، وفي إطار التحضيرات لإطلاق المشروع القاري “متحف إفريقيا الكبير” الذي سيتم تشييده في الجزائر،اجتماعا للتخطيط لإطلاق الموقع المؤقت للمتحف.

وأكدت مولوجي، أثناء افتتاح الاجتماع الذين دام يومين كاملين، التزام السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، بتوفير كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة لإنجاز المشروع في أقرب الآجال، خاصة لما له من ثقل استراتيجي للجزائر وإفريقيا بصفة عامة.

وأفادت أن الاجتماع تم بمشاركة إطارات من وزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية، ممثلين عن وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ممثلي مفوضية الإتحاد الإفريقي وخبراء في هذا المجال.

وأجمع المشاركون على أهمية هذا المتحف الأفريقي وعلى الدور الذي سيلعبه من أجل حفظ وتثمين الذاكرة والفن والتراث الثقافي الإفريقي، وهذا من خلال مجموعة التحف الإفريقية التي ستعرض والتي تنتمي لمناطق وحضارات متنوعة تختزن بقايا انجازات وشواهد عن الماضي العريق للحضارة الإفريقية، علمًا أن نهاية الاجتماع، عرفت برمجة زيارة للمشاركين إلى المقر المؤقت للمشروع.

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