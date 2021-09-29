الجزائر تبدأ المنافسة في الفاتح ديسمبر المقبل أمام السودان

كأس العرب 2021:

يستهل المنتخب الجزائري للمحليين كأس العرب فيفا-2021″ (30 نوفمبر-18 ديسمبر)، يوم الأربعاء الفاتح ديسمبر المقبل أمام نظيره السوداني، بملعب -أحمد بن علي- بالدوحة (11.00 سا بتوقيت الجزائر)، حسب برنامج المنافسة الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم

وضمن المجموعة الرابعة، تواجه الجزائر في الجولة الثانية منتخب لبنان، يوم السبت 4 ديسمبر بملعب -الجنوب- ابتداء من (14.00سا)، قبل إنهاء الدور الأول بمواجهة مصر يوم الثلاثاء 7 ديسمبر بنفس الملعب ابتداء من (20.00سا).

وتضم كأس العرب للفيفا، التي هي الأولى من نوعها، 16 منتخبا، مقسمين على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات وطنية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدور ربع النهائي وستكون هذه المنافسة فرصة لاختبار المنشآت والأمور التنظيمية قبل سنة من أول كأس عالم منظمة في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، سيما وأن نهائي المنافستين سيجريان بتاريخ 18 ديسمبر، وهو يوم عيد وطني بقطر.

وتجرى مباريات الكأس العربية في ستة ملاعب والتي ستحتضن ايضا مباريات كأس العالم، ويتعلق الأمر بكل من: ملعب احمد بن علي، ملعب الجنوب، ملعب البيت، ملعب راس أبو عبود، ملعب الثمامة وملعب الحي التربوي.

ع. ع