الجزائر تبدأ حملة حصاد السلجم لأول مرة في تاريخها

تنطلق، الاثنين، أول حملة وطنية للحصاد والدرس الخاصة بزراعة السلجم الزيتي لموسم 2020/2021 في العديد من ولايات الوطن.

وستنطلق حملة حصاد السلجم النباتي لهذا الموسم، الاثنين، بولاية الوادي بحضور السلطات المحلية و إطارات من الوزارة الوصية.

وأكدت وزارة الفلاحة في بيان لها أنه “تمت تهيئة جميع الظروف للتكفل بالمحصول، بما في ذلك توفير حاصدات تم تعديلها لحصاد السلجم الزيتي، و تحديد نقاط التجميع في كل ولاية ، فضلاً عن تجنيد الوسائل اللوجيستية التي تسمح بنقل الإنتاج إلى وحدات التحويل”.

وتم تسطير برنامج طموح خاص بتطوير هذه المحاصيل في إطار خريطة الطريق القطاعية للفترة 2020-2024.

وخصصت مساحة تفوق الـــ 3000 هكتار لزراعة السلجم الزيتي للموسم الحالي (2020 -2021)، منها حوالي 1000 هكتار موجهة لإنتاج البذور لغرض تلبية احتياجات المواسم القادمة.

كما تم حسب بيان الوزارة تشكيبل لجان توجيهية على المستوى المركزي والمحلي لمتابعة العملية في الميدان.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الأول عرف تجنيد كبير لمصالح القطاع التي قدمت المرافقة التقنية اللازمة للفلاحين ابتداء من مرحلة البذر وصولا إلى مرحلة الحصاد.