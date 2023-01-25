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الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الجمعية العامة للأنتربول

الشروق أونلاين
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الجزائر تبدي استعدادها لاحتضان الجمعية العامة للأنتربول
ح.م
جانب من لقاء العمل

بدعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) يورغن ستوك، يشارك المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ يوم الأربعاء في لقاء عمل بمقر المنظمة في ليون الفرنسية.

وحسب بيان لمديرية الأمن، فقد تمحور لقاء العمل “حول سبل تعزيز آليات التعاون الشرطي العملياتي والتقني، في شتى الميادين. خاصة فيما يتعلق بمحاربة الجرائم السيبرانية، الجريمة المنظمة، وجرائم المخدرات”.

وأثنى الأمين العام للأنتربول، على احترافية مصالح الأمن الوطني، مبديا رغبة منظمته في الاستفادة أكثر من خبرة الشرطة الجزائرية.

من جهته، أبدى المدير العام بن شيخ “استعداد الجزائر لاحتضان أي نشاط للأنتربول، على غرار أشغال جمعيتها العامة”. منوّها بـ”نجاح الجزائر في تنظيم أكبر التظاهرات الدولية، كالقمة العربية وألعاب البحر الأبيض المتوسط”.

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