الجزائر تبرز تجربتها في الشراكة مع إيطاليا ضمن منتدى “منهج ماتِّي” الدولي

الجزائر تبرز تجربتها في الشراكة مع إيطاليا ضمن منتدى “منهج ماتِّي” الدولي
شارك سفير الجزائر بروما، محمد خليفي، في المنتدى الدولي “منهج ماتِّي”، الذي عُقد في مسرح بيرماريني بمدينة ماتليكا الإيطالية، تخليدًا للذكرى الثالثة والستين لوفاة صديق الثورة الجزائرية إنريكو ماتِّي، والمخصص لتعزيز التعاون بين إيطاليا ودول الخليج وإفريقيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
وفي كلمته، أمس الثلاثاء، أكد السفير أن خطة ماتِّي تمثل اليوم أكثر من مجرد مشروع إيطالي، بل أسلوبًا جديدًا من الشراكة “تتحدث فيه إفريقيا بصوت واحد”، موضحًا أن هذا النهج جعل من القارة الإفريقية فاعلًا أساسيًا في إرساء السلام المستدام وتعزيز الأمنين الطاقوي والعالمي.
كما أعرب خليفي عن اعتزازه بمتانة علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا، والتي تُوجت بإطلاق مشروع شراكة كبرى في جنوب الجزائر بالتعاون مع الشركة الإيطالية “بونيفيكي فيراريسي (BF)”، لإنتاج الحبوب والبقوليات بما يخدم التنمية الإفريقية ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
واختتم السفير كلمته بالتعبير عن تقديره العميق لذكرى إنريكو ماتِّي، مشددًا على أن هذا المنتدى يشكّل منصة صادقة لتكريم إرث رجلٍ آمن بالتعاون والتضامن بين الشعوب.
للإشارة، يشير “منهج ماتِّي” إلى استراتيجية شراكة وتنمية مستوحاة من فكر إنريكو ماتِّي، أحد أبرز روّاد التعاون الدولي في مجال الطاقة. ويهدف هذا المنهج إلى بناء علاقات متوازنة بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الفعّال بعيدًا عن أنماط التبعية التقليدية.
ويرتكز “منهج ماتِّي” على جملة من المفاهيم الأساسية، أبرزها الشراكة المتكافئة التي تُكرّس الندية بين الدول وتضمن مصالح متبادلة، والصوت الأفريقي الموحد الذي يسعى إلى تمكين القارة من لعب دور محوري في صياغة مستقبلها بدلًا من الاقتصار على تلقي القرارات.
كما يولي المنهج أهمية خاصة لـ التنمية المستدامة عبر إطلاق مشاريع مشتركة تعزز الأمن الغذائي والطاقوي وتخدم مصالح الشعوب.
ويستمد المنهج جذوره من فكر إنريكو ماتِّي، الذي دعا إلى التعاون العادل بين الشعوب لتحقيق النمو المشترك، ويُحتفى بإرثه اليوم من خلال المنتديات الدولية التي تحمل اسمه وتناقش قضايا التنمية والشراكة العالمية.
وتتجلى تطبيقات هذا المنهج في مبادرات ملموسة، أبرزها المشاريع المشتركة بين الجزائر وإيطاليا في جنوب الجزائر لإنتاج الحبوب والبقوليات، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية. كما يُعد المنهج إطارًا لتطوير منصات الحوار الدولي حول قضايا الطاقة والتنمية، ويسهم في تعزيز الأمن الطاقوي العالمي من خلال إعادة رسم دور أفريقيا كفاعل أساسي في مشهد الطاقة الدولي.