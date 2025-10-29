الجزائر تبرز تجربتها في الشراكة مع إيطاليا ضمن منتدى “منهج ماتِّي” الدولي

شارك سفير الجزائر بروما، محمد خليفي، في المنتدى الدولي “منهج ماتِّي”، الذي عُقد في مسرح بيرماريني بمدينة ماتليكا الإيطالية، تخليدًا للذكرى الثالثة والستين لوفاة صديق الثورة الجزائرية إنريكو ماتِّي، والمخصص لتعزيز التعاون بين إيطاليا ودول الخليج وإفريقيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.

وفي كلمته، أمس الثلاثاء، أكد السفير أن خطة ماتِّي تمثل اليوم أكثر من مجرد مشروع إيطالي، بل أسلوبًا جديدًا من الشراكة “تتحدث فيه إفريقيا بصوت واحد”، موضحًا أن هذا النهج جعل من القارة الإفريقية فاعلًا أساسيًا في إرساء السلام المستدام وتعزيز الأمنين الطاقوي والعالمي.

كما أعرب خليفي عن اعتزازه بمتانة علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا، والتي تُوجت بإطلاق مشروع شراكة كبرى في جنوب الجزائر بالتعاون مع الشركة الإيطالية “بونيفيكي فيراريسي (BF)”، لإنتاج الحبوب والبقوليات بما يخدم التنمية الإفريقية ويعزز الأمن الغذائي الوطني.

واختتم السفير كلمته بالتعبير عن تقديره العميق لذكرى إنريكو ماتِّي، مشددًا على أن هذا المنتدى يشكّل منصة صادقة لتكريم إرث رجلٍ آمن بالتعاون والتضامن بين الشعوب.