الجزائر تتأهّل.. استعراض مثير لـ “محاربي الصّحراء” أمام المغرب

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري المحلّي سهرة السبت عن جدارة واستحقاق، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وفازت الجزائر على المغرب بِواقع ركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (2-2).

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة هذه المباراة، لِحساب ربع نهائي كأس العرب. تحت إدارة حكم الساحة البرازيلي ويلتون سامبايو.

وسجّل ثنائية محلّيي “الخضر” كلّ من: متوسط الميدان والقائد ياسين براهيمي في الدقيقة الـ 62 من ركلة جزاء، وصانع الألعاب يوسف بلايلي في الدقيقة الـ 102. بينما تقلت شباك حارس المرمى الجزائري رايس وهاب مبولهي هدفَين مغربيَين في الدقيقتَين الـ 64 والـ 111.

وأظهر تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة مستوى فنيا مقبولا في معظم فترات الشوط الأوّل، وحرمهم الحكم من ركلة جزاء لا غبار عليها في الأنفاس الأخيرة من عمر هذه المرحلة، بعد عرقلة المهاجم الجزائري مروان زروقي داخل منطقة عمليات الفريق المغربي.

وفي الشوط الثاني والوقت الإضافي، بدا نوع من التوازن في اللعب بين المنتخبَين، مع تسجيلهما هدفَين في كلّ شبكة.

ونجح المنتخب المحلّي في حصد تأهّل مُستحق بِواسطة ركلات الترجيح، لمّا وفّق سفيان بن دبكة وزملاؤه في كلّ تسديداتهم، مع تألّق مبولحي لما حرم المُنافس المغربي من التسجيل في إحداها. وحصدت الجزائر تأشيرة خوض نصف النهائي من عمر منافسة كأس العرب 2021.

وفي الدور نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل، يلعب المنتخب الوطني المحلّي مع الفريق القطري.