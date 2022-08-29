الجزائر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في العراق

قالت وزارة الخارجية، الاثنين، أن الجزائر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في العراق على ضوء مستجدات الأزمة السياسية والمظاهر الخطيرة للعنف.

أفاد بيان للوزارة أنه “من منطلق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخية التي تجمعها مع جمهورية العراق، تتابع الجزائر ببالغ القلق تطورات الأوضاع في هذا البلد الشقيق على ضوء مستجدات الأزمة السياسية وما انجر عنها مؤخرا من مظاهر خطيرة للعنف”.

وفي هذا السياق، دعت الجزائر جميع الأطراف إلى تفضيل لغة الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد حفاظا على الأرواح والممتلكات، مجددة تضامنها مع العراق قيادة وشعبا.

كما أعربت الجزائر في الأخير عن أملها في أن يتمكن هذا البلد الشقيق من تجاوز المرحلة الراهنة واستعادة أمنه واستقراره بتظافر وتوحد جهود جميع أبنائه.