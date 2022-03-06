الجزائر تتجه نحو فتح موسم العمرة

تزامنًا مع إعلان السعودية إجراءات جديدة

تتجه الحكومة رسميا نحو فتح موسم العمرة بعد تعليق دام أكثر من سنتين بسبب الظروف الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، في وقت أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن إلغاء كافة التدابير الصحية المعيقة لدخول المعتمرين الأجانب إلى أراضيها على غرار تحديد نوعية اللقاح وإلغاء شرط تقديم فحص “pcr” قبل دخول البقاع المقدسة.

اجتماع تحضيري بديوان الحج والعمرة تمهيدا لعودة النشاط

وحسب مصدر رسمي لـ”الشروق”، فإن السلطات العليا في البلاد ستعلن خلال أيام عن فتح موسم العمرة الذي مضى على قرار تعليقه قرابة ثلاث سنوات بسبب الظروف الصحية الناجمة عن تفشي كوفيد 19، وهو القرار الجديد الذي اتخذ بناء على معطيات، أبرزها تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا واستقرار الحالة الوبائية في البلاد، فضلا عن إعلان المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تصب في صالح المعتمرين ووكالات السياحة والأسفار، على غرار إلغاء شرط تحديد نوع اللقاح، فقد سبق للسلطات السعودية وأن حددت قائمة بأنواع اللقاحات المقبولة بالنسبة للوافدين من خارج المملكة.

وكالات السياحة تطالب بعودة الرحلات المباشرة مع السعودية

يأتي هذا في وقت أشارت فيه – مصادرنا- أن اجتماعا تحضيريا تم على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة، تمهيدا لإمكانية فتح موسم العمرة واستقبال أصحاب وكالات السياحة والأسفار الراغبة في تنظيم العمرة قبل شهر رمضان، وهو المطلب الذي سبق أن رافعت من أجله وكالات السياحة التي استنجدت بالسلطات العليا في البلاد، من أجل الإفراج عن موسم العمرة، لاسيما أن 99 بالمائة من الوكالات – حسبهم- تواجه شبح الإفلاس وتسعى للحفاظ على ما تبقى من وجودها عبر تنظيم رحلات العمرة.

بالمقابل، تنفست وكالات السياحة والأسفار الصعداء على خلفية قرار السلطات السعودية برفع الحجر عن أداء مناسك العمرة، من خلال تقديم تسهيلات لقدوم المتعمرين الوافدين من خارج المملكة، على غرار رفع التجميد عن اللقاح الصيني وكذا إلغاء شرط تقديم الفحص السلبي قبل دخول البقاع المقدسة.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير السياحي، وصاحب وكالة سياحية، علي مناصر، في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار السلطات السعودية يصب في مصلحة المعتمرين الجزائريين، مضيفا أن الكرة اليوم في مرمى السلطات الجزائرية فلا يمكن الحديث عن تنظيم موسم عمرة دون فتح رحلات مباشرة بين المملكة العربية السعودية والجزائر.

وحسب علي مناصر، فإن وكالات السياحة والأسفار مستعدة لتنظيم موسم العمرة خاصة في شهر رمضان القادم الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر واحد، قائلا: “في حال قررت السلطات فتح موسم العمرة.. لدينا من الخبرة والتجربة ما يكفي لجعلنا قادرين على استخراج الوثائق وعقد اتفاقيات مع الطرف السعودي في ظرف أسبوع واحد”، وذلك بمجرد إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة عن دفتر الشروط الجديد المحدد للنشاط.

وبخصوص أسعار رحلات العمرة، قال الخبير السياحي إن هذه الأخيرة مرتبطة بتذاكر الطيران التي ستحددها الخطوط الجوية الجزائرية في حال تقرر فتح الموسم مصرحا: “في حال بقيت الأسعار كما كانت عليه في السنوات الماضية ستكون أسعار رحلات العمرة مستقرة أو منخفضة نوعا ما”، مبررا ذلك بوجود منافسة شديدة بين المتعاملين السعوديين في مجال الإسكان والنقل والإعاشة، خاصة أن هؤلاء لم يمارسوا النشاط منذ قرابة ثلاث سنوات.

وتأتي هذه التطورات في ملف العمرة ساعات من إعلان المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة متعلقة برفع الحجر عن أداء مناسك العمرة وتعليق كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا على غرار إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد المملكة، مع الالتزام بلبس الكمامة فيها، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، والتخلي عن الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها فقط في الأماكن المغلقة.

ومن بين التدابير الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية، عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص “PCR” معتمد أو لفحص آخر قبل القدوم إلى المملكة، ويشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال فترة البقاء في المملكة، وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.