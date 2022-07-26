الجزائر تتحرك وتحضر ملف احتضان “كان” 2027

فتح باب الترشح شهر أوت القادم وبلدان عديدة تريد احتضان المنافسة

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيطلق على هامش الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المقرر عقدها في 10 أوت القادم في دار السلام بتانزانيا، باب الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2027، حيث أبدت العديد من البلدان نيتها في احتضان هذه المنافسة القارية من بينها الجزائر، وينص قانون الكاف وخاصة المادة 21 من لوائحه على أن “اللجنة التنفيذية ستعين البلد المضيف قبل ست سنوات من الموعد المقرر لعقد المرحلة النهائية من كأس الأمم الأفريقية”.

قال مصدر مقرب من وزارة الشباب والرياضة للشروق، أن الجزائر تستعد للترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2027، وتكون قد أعطت تعليمات إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم المنتخب حديثا تحت رئاسة جهيد زفيزف من أجل تحضير ملف الترشح كاملا، لتقديمه إلى الهيئة الافريقية مباشرة بعد فتح باب الترشيحات، نفس المصدر أضاف أن الجزائر والتي نجحت وبامتياز في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت مؤخرا بوهران، بإمكانها احتضان منافسة بحجم كأس إفريقيا للأمم، وأمامها امتحان حقيقي شهر جانفي القادم حين تستقبل كأس إفريقيا للاعبين المحليين، خاصة وأن رئيس الكاف الجنوب افريقي، موتسيبي الذي زار الجزائر مؤخرا وتم استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى ضمانات من أجل إنجاح العرس الافريقي، حيث تسير وتيرة الأشغال بسرعة كبيرة في كل الملاعب، ولم يتبق إلا بعض الرتوشات سيقف عليها رئيس الكاف في زيارته القادمة المقررة شهر سبتمبر القادم بمناسبة إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وكانت الجزائر قد قدمت ملف ترشحها لاحتضان كأس إفريقيا 2017، لكنها فشلت يومها بسبب مؤامرة حيكت من طرف لوبي عمل كل ما في وسعه من أجل إبعاد الجزائر والجزائريين عن الهيئة الافريقية.

وتملك الجزائر عديد الملاعب بمواصفات “عالمية” بإمكانها احتضان أي منافسة افريقية، فبالإضافة إلى ملاعب 5 جويلية، تشاكر بالبليدة، عنابة، وهران، فمن المنتظر قريبا تسلم بعض الملاعب على غرار براقي، الدويرة، تيزي وزو، حيث ستكون هذه الملاعب جاهزة قبل سنة 2025.

وعن كأس افريقيا 2025 المقررة بغينيا، قال مصدر من الفاف للشروق أن مسيري الاتحاد الجزائري لكرة القدم أبلغوا رئيس الكاف موتسيبي أن الجزائر جاهزة لخلافة الغينيين في حال انسحابهم، والدولة الجزائرية ستضع كل الإمكانات لإنجاح عرس 2025.

وكان وزير الشباب والرياضة سبقاق قد أكد الأسبوع الماضي أن الجزائر قادرة على تنظيم مختلف المنافسات الدولية: “تجربة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، تجربة رائدة وليست عمل صدفة، هناك عمل منظم على مستوى جميع المستويات، الاتحادات تغيّرت وهناك تحديات جديدة… الجزائر قادرة على احتضان مختلف المنافسات، فرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعجب في زيارته الأخيرة للجزائر بالإمكانات المتوفرة لدينا والتي لا توجد في بعض الدول الإفريقية” قال المسؤول الأول عن الرياضة في الجزائر.

وفي نفس السياق، قال أحد العارفين بكواليس الكاف أن المكتب الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم مطالب أولا بإعادة العلاقات مع كل الاتحادات الكروية في إفريقيا، خاصة بعد الخلافات التي كانت بين عديد الاتحادات والفاف، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الرياضية.

وفي نفس السياق، قال مصدر مقرب من الكاف للشروق أن تحركات كبيرة داخل أروقتها من أجل أقناع أعضاء المكتب التنفيذي من أجل مساعدتهم لجلب المنافسات القارية إلى بلدانهم، فإضافة إلى أوغندا وتنزانيا، اللذين يريدان تنظيما مشتركا، تتواجد أيضا بوتسوانا وناميبيا اللتين تريدان أيضا تنظيما ثنائيا، علما أن البوتسوانيين أكدوا لرئيس الكاف خلال زيارته في أفريل المنصرم استعدادهم لاحتضان كأس إفريقيا 2027 في ملف مشترك مع الناميبيين.

وفي نفس السياق، قال مصدر الشروق أن السنغال تريد أيضا أن تكون كأس إفريقيا 2027 على أراضيها، لذلك قامت بتجديد ملعب أحد أكبر ملاعبها، وحتى بوركينا فاسو تريد أيضا الفوز بشرف تنظيم هذه المنافسة، وحتى زامبيا هي الأخرى بصدد إعداد ملف الترشح لتقديمه إلى الكاف.