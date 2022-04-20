الجزائر تتحرّك لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مشاورات مع عدد من نظرائه العرب. بخصوص تطورات الأوضاع في القدس المحتلة.

وحسب بيان للخارجية، فقد تحادث لعمامرة مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، والأردني أيمن الصفدي، والتونسي عثمان الجرندي.

كما شملت محادثات لعمامرة، التي تهدف إلى “توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في القدس المحتلة”، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأبرز لعمامرة في محادثاته “الحاجة الملحّة لرد فعل سريع وكاف من المجموعة الدولية. في مواجهة تصعيد القمع وزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين”.

“كما تركزت المشاورات حول دراسة سبل تنشيط آليات العمل العربي المشترك، لتمكينها من الوفاء بواجب التضامن تجاه الشعب الفلسطيني”، يضيف البيان.