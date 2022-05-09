الجزائر تتخلى عن الاستيراد وتنتج لقاحاتها قريبا

استثمرت في مصنع مصل كوفيد 19 بقسنطينة

تعتزم الجزائر استغلال شراكتها مع الصين في مجال إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد 19 وتحويل مساره نحو إنتاج اللقاحات الأخرى التي تستوردها في الوقت الحالي في ظل عدم مردودية وجدوى لقاح كوفيد19 مع بداية اختفاء الجائحة، وهي استراتيجية جديدة تتبناها الجزائر لأول مرة بعد تبعية للخارج عمّرت لسنوات.

واستقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد مساء الأحد، بمقر الوزارة، وفدا من مختبرات “سينوفاك” الصينية برئاسة الرئيسة المديرة العامّة هيلين يانغ، وبحضور الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال وكذا إطارات الوزارة ومجمع “صيدال”، شمل في جدول أعماله سبل ديمومة المشروع المشترك مع مجمع “صيدال” العمومي على المدى القصير والطويل من خلال توطين، عبر تقنية تعبئة وإنهاء fill and finish، إنتاج اللقاحات مثل ذلك المضاد للأنفلونزا وشلل الأطفال، على غرار إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 والتوسع مستقبلا ليشمل جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم في الجزائر PEV وكذلك في دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأفضت المحادثات، حسب بيان الوزارة إلى تعزيز وتنويع مجموعة المنتجات المصنعة في إطار الشراكة بين الطرفين، لا سيما مشتقات الدّم مثل إيمينوجلوبولين Immunoglobulines، والألبومين l’albumine والعامل الثامن والتاسع facteurs Vlll – lX، والتي ستمكن مجمّع صيدال من التموقع كمنصة إنتاج وتصدير للأدوية المنبثقة عن التكنولوجيا الحيوية على المستوى الإقليمي والقاري.

كما أعرب الطرفان عن رغبتهما واستعدادهما للتعاون في مجال إجراء التجارب السريرية، ولاسيما الدراسات القائمة على الملاحظة في الحياة الواقعية، بغية مراقبة فعالية الأدوية وسلامتها الحقيقية والحصول على قواعد البيانات اللاّزمة للدراسات الاقتصادية الصيدلانية لتقدير أفضل وإعادة تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية المختلفة.

ومعلوم أنّ الجزائر تنفق سنويا ميزانية مكلفة بالعملة الصعبة في مجال استيراد اللقاحات ما يستنزف العملة ويفقدها سيادتها الصحية باستمرار تبعيتها للخارج في أهم البرامج الصحية المتعلقة بالأطفال والأمراض والأوبئة.