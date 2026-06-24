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اقتصاد

الجزائر تترأس أشغال المجلس الوزاري لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية

الشروق أونلاين
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الجزائر تترأس أشغال المجلس الوزاري لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية
ح.م
50 سنة منذ تأسيس صندوق "أوبك" للتنمية الدولية

تترأس الجزائر يوم الأربعاء بالعاصمة النمساوية فيينا، أشغال المجلس الوزاري لصندوق “أوبك” للتنمية الدولية (OFID)، بعد توليها رئاسة هذه الهيئة لمدة سنة كاملة.

وتسلّمت الجزائر رئاسة المجلس الوزاري للصندوق من جمهورية فنزويلا، خلال أشغال الدورة السنوية للمجلس. في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها البلاد داخل المؤسسة التابعة للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك).

وتكتسي رئاسة الجزائر أهمية خاصة، كونها تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق سنة 1976. وهي محطة تاريخية تستحضر الدور المحوري الذي لعبته الجزائر في مسار إنشاء هذه المؤسسة التنموية الدولية.

كما تمثل المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على مكانة الجزائر ودورها الفاعل داخل المؤسسات الاقتصادية والتنموية الدولية، ولدعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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