الجزائر تترأس اجتماعا عربيا حول الأمن الصحي

تترأس الجزائر ممثلة في وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أشغال الدورة العادية الـ 56 لمجلس الوزراء العرب للصحة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان للوزارة فستُعقد أشغال الدورة خلال الفترة من 23 -24 مارس 2022 بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة الجزائر.

وتكتسي هذه الدورة، حسب المصدر ذاته أهمية بالغة بالنظر للقضايا المحورية التي ستتناولها من أجل مواكبة كل التغيرات وإضفاء النوعية في مسيرة العمل العربي الموحد في المجال الصحي.

ويتضمن جدول أعمال الدورة العمل المشترك وتبادل التجارب وتكثيف الجهود في ميدان مكافحة الأمراض، الأمن الصحي وكذا تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء.

ومن المقرر أن تتقدم الجزائر بجملة من المقترحات والمقاربات، تهدف إلى إبراز السياسة التي مكنتها من تسيير ناجع للأزمة الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19 كما ستعرض الجزائر تجربتها الصحية الرائدة حول التوأمة ما بين مؤسسات الصحة في الشمال ومؤسسات الصحة في الجنوب، يضيف اليان.