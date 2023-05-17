الجزائر تترأس اللجنة الوزارية العربية لدعم دولة فلسطين

ترأس وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، صبيحة الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن هذه اللجنة هي الآلية التي تم تشكيلها وفقا للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية المعتمدة بقمة الجزائر.

وخصص هذا الاجتماع لترسيم تشكيل اللجنة والتدوال بشأن الخطوات العملية الكفيلة بتجسيد المهمة المسندة إلى هذه اللجنة، حسب ما ذكره ذات المصدر.

وتتمثل هذه الخطوات في التحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وعقد مؤتمر دولي للسلام وكذا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتضم اللجنة التي تترأسها الجزائر في عضويتها كلا من: المملكة العربية السعودية، الأردن، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، موريتانيا والمغرب.