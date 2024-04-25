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اقتصاد

الجزائر تترأس مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي

الشروق أونلاين
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الجزائر تترأس مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي
أرشيف
شركة البريد السريع الجزائرية

اتفق أعضاء مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي بالإجماع، على تعيين ممثل الجزائر نبيل بن سي السعيد، رئيسا جديدا لمجلس الإدارة.

و يضمّ مجلس إدارة التعاونية، حسب ما جاء في بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من ممثلي:

  • الجزائر،
  • اليابان،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة،
  • سنغافورة،
  • كندا،
  • رومانيا،
  • هولندا،
  • والسنغال.

ويعتبر الاتحاد البريدي العالمي ثاني أقدم منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي يتشكّل من مقدّمي خدمات البريد السريع في 175 بلدا حول العالم.

وسبق أن انتخب ممثل الجزائر عضوا في مجلس إدارة تعاونية البريد السريع العالمي، كأول ممثل لبلد عربي في هذا المجلس .

وسيتولى ممثل الجزائر، في إطار رئاسته لمجلس الإدارة، تحديد وتسيير البرنامج الاستراتيجي للتعاونية. بما يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية للدول الأعضاء، يوضح البيان.

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