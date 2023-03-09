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رياضة

الجزائر تترشح لاستضافة البطولة العربية للأندية لكرة اليد

عمر سلامي
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الجزائر تترشح لاستضافة البطولة العربية للأندية لكرة اليد
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كرة اليد

قدمت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد ملف الترشح، لتنظيم الطبعة الـ38 من البطولة العربية للأندية 2023.

وقالت اتحادية كرة اليد عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: ” الجزائر تتقدم رسميا بملف ترشحها لاستضافة البطولة العربية أبطال الدوري و الكأس 2023 في نسختها الـ 38.

وأضافت أن الاتحاد العربي لكرة اليد، حدّد تاريخ الـ15 أفريل 2023، كآخر أجل للاتحادات المهتمة باستضافة الحدث لتقديم ملفات ترشحها.

وعرفت الدورة السابقة من البطولة العربية التي جرت فعالياتها بمدينة الحمامات التونسية، تتويج الترجي الرياضي التونسي للمرة السابعة في تاريخه لدى الذكور، فيما عاد اللقب لدى الإناث لسيدات نادي مقنين التونسي.

وكانت الجزائر ممثلة في الدورة المذكورة بفريق مولودية الجزائر ذكور، الذي أنهى المنافسة في المركز الخامس، فيما توقف مشوار فتيات نادي بومرداس في الدور نصف النهائي.

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