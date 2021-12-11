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رياضة
البطولة الإفريقية للأندية البطلة في الجيدو:

الجزائر تترشح لتنظيم الطبعة الأولى في 2022

ع. ع
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الجزائر تترشح لتنظيم الطبعة الأولى في 2022

أعلنت الاتحادية الجزائرية للجيدو عن ترشحها لتنظيم الطبعة الأولى للبطولة الإفريقية 2022 للأندية البطلة مختلطة أكابر (رجال وسيدات) المقررة في شهر نوفمبر 2022.

وكان الاتحاد الإفريقي للجيدو قد أعلن رسميا عن تنظيم البطولة الإفريقية للأندية البطلة أكابر، وفتح باب الترشيحات من أجل تنظيم هذه التظاهرة القارية. وبهذه المناسبة، ناشد رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، ياسين سيليني، نيابة عن أعضاء المكتب الفدرالي وكل الفاعلين في الاختصاص على الأندية العمل بجد والتحضير من أجل تشريف الراية الوطنية.

وتمنى رئيس الاتحادية “التوفيق والسداد” للأندية البطلة الراغبة في المشاركة في هذا الموعد القاري، لتشريف الراية الوطنية والجيدو الجزائري لهذه الفئة الهامة على الصعيد الأفريقي. يذكر أن الجزائر ستنظم النسخة الـ 43 من البطولة الإفريقية للأمم في الجيدو (رجال وسيدات) في شهر مايو المقبل بمدينة وهران.

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