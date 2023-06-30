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رياضة

الجزائر تتسيّد المشهد الإفريقي في الألعاب الشاطئية

علي بهلولي
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الجزائر تتسيّد المشهد الإفريقي في الألعاب الشاطئية
ح.م

تصدّرت الجزائر مساء الجمعة جدول ترتيب الألعاب الإفريقية الشاطئية، عند إسدال ستار نسخة تونس 2023.

وكانت هذه التظاهرة الثانية من نوعها قارّيا، قد انطلقت في الـ 24 من جوان الحالي بِمدينة الحمّامات التونسية.

وحصدت الرياضة الجزائرية 34 ميدالية، مُوزّعة على النّحو التالي: 15 ذهبية و7 فضّيات و12 برونزية.

وحلّت الرياضة  التونسية في المركز الثاني، بِرصيد 13 ذهبية و12 فضّية و14 برونزية.

وفي الطبعة الأولى بِجزر الرّأس الأخضر عام 2019، افتكّت الرياضة الجزائرية 16 ميدالية: 5ذ و6ف و5ب.

وتحتضن غينيا الإستوائية الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية الشاطئية، في عام 2027.

وتشمل هذه التظاهرة عدّة رياضات، أبرزها السباحة في المياه المفتوحة، والتجديف، والتزلّج الشراعي، والكرة الطائرة الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية.

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