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رياضة

الجزائر تتصدر استفتاء قنوات الكأس حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب

الشروق أونلاين
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الجزائر تتصدر استفتاء قنوات الكأس حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب
ح.م
لحظة تتويج الفريق الوطني

تصدرت الجزائر استفتاء قنوات الكأس القطرية حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب خلال بطولة كأس العرب فيفا 2021 التي أقيمت بقطر.

ومكنت قنوات الكأس على صفحتها الرسمية عبر تويتر جمهورها العربي من المشاركة في اختيار أحسن الفرق واللاعبين خلال الدورة التي فاز بها الفريق الوطني عن طريق استفتاء الكتروني عبر الصفحة.

ونشرت صفحة قنوات الكأس استفتاء لأحسن فريق في الدورة والتي لا تزال من نصيب المنتخب الجزائري الذي حصد نسبة تفوق 84 بالمائة من إجمالي الأصوات يليه منتخب قطر وتونس بعد ساعة من انطلاق التصويت.

كما حل المدرب الوطني مجيد بوقرة أولا في ترتيب المدربين حيث حصل على نسبة تجاوزت 84 بالمائة متفوقا على كل من مدرب قطر فليكس سانشيز ومدرب تونس منذر الكبير.

وحصل اللاعبان يوسف بلايلي وياسين إبراهيمي على نسبة متقاربة في استفتاء أحسن لاعب وحل بلايلي أولا متبوعا بإبراهيمي بنسبة 47 بالمائة و46 بالمائة على التوالي ليحل التونسي سيف الدين الجزيري في المرتبة الثالثة.

وتابعت الجزائر سلسلة تفوقها في قطر حيث حصد الحارس وهاب رايس مبولوحي المرتبة الأولى كأحسن حارس في الدورة بنسبة 80 بالمائة متبوعا بالحارس المصري محمد الشناوي والتونسي معز حسن.

واستطاع هدف يوسف بلايلي في مرمى الفريق المغربي من التربع على قائمة أحسن هدف في الدورة متفوقا على من هدفي أحمد رفعت المصري ومحمد الناهيري المغربي.

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