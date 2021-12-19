الجزائر تتصدر استفتاء قنوات الكأس حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب
تصدرت الجزائر استفتاء قنوات الكأس القطرية حول أفضل فريق فنيا وأحسن لاعب ومدرب خلال بطولة كأس العرب فيفا 2021 التي أقيمت بقطر.
ومكنت قنوات الكأس على صفحتها الرسمية عبر تويتر جمهورها العربي من المشاركة في اختيار أحسن الفرق واللاعبين خلال الدورة التي فاز بها الفريق الوطني عن طريق استفتاء الكتروني عبر الصفحة.
ونشرت صفحة قنوات الكأس استفتاء لأحسن فريق في الدورة والتي لا تزال من نصيب المنتخب الجزائري الذي حصد نسبة تفوق 84 بالمائة من إجمالي الأصوات يليه منتخب قطر وتونس بعد ساعة من انطلاق التصويت.
استفتاء #برنامج_تصويت ..
من هو الأفضل فنياً في #مونديال_العرب ؟#FIFAArabCup#قنوات_الكاس
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2021
كما حل المدرب الوطني مجيد بوقرة أولا في ترتيب المدربين حيث حصل على نسبة تجاوزت 84 بالمائة متفوقا على كل من مدرب قطر فليكس سانشيز ومدرب تونس منذر الكبير.
استفتاء #برنامج_تصويت ..
من هو افضل مدرب في #مونديال_العرب ؟#FIFAArabCup#قنوات_الكاس
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2021
وحصل اللاعبان يوسف بلايلي وياسين إبراهيمي على نسبة متقاربة في استفتاء أحسن لاعب وحل بلايلي أولا متبوعا بإبراهيمي بنسبة 47 بالمائة و46 بالمائة على التوالي ليحل التونسي سيف الدين الجزيري في المرتبة الثالثة.
استفتاء #برنامج_تصويت ..
من هو افضل لاعب في #مونديال_العرب ؟#FIFAArabCup#قنوات_الكاس
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2021
وتابعت الجزائر سلسلة تفوقها في قطر حيث حصد الحارس وهاب رايس مبولوحي المرتبة الأولى كأحسن حارس في الدورة بنسبة 80 بالمائة متبوعا بالحارس المصري محمد الشناوي والتونسي معز حسن.
استفتاء #برنامج_تصويت ..
من هو افضل حارس مرمى في #مونديال_العرب ؟#FIFAArabCup#قنوات_الكاس
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2021
واستطاع هدف يوسف بلايلي في مرمى الفريق المغربي من التربع على قائمة أحسن هدف في الدورة متفوقا على من هدفي أحمد رفعت المصري ومحمد الناهيري المغربي.
استفتاء #برنامج_تصويت ..
أفضل هدف في #مونديال_العرب ؟#FIFAArabCup#قنوات_الكاس
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2021